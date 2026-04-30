Rrahmani: Zgjedhjet e 7 qershorit, më të rëndësishmet që nga pavarësia
Ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Eman Rrahmani, i ka cilësuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit si ndër më të rëndësishmet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Në FIVE në TV Dukagjini, Rrahmani tha se rëndësia e këtyre zgjedhjeve lidhet me zhvillimet e fundit politike në vend, të cilat, sipas tij, kanë pasur tendenca drejt autoritarizmit dhe madje përpjekje për cenim të rendit kushtetues.
“Këto zgjedhje për mendim tim janë më të rëndësishme që nga shpallja e pavarësisë. Për shkak se gjatë kësaj periudhe është tentuar që shteti të kaloj në autoritarizëm. Dhe ka pas edhe tentativa për puç ndaj rendit kushtetues gjatë kohëve të fundit. Natyrisht me mobilizimin dhe angazhimin e subjekteve opozitare edhe reagimin e mediave dhe qytetarëve, u kalua edhe një momentum i tillë. Por shpresoj që qytetarët do të vendosin me 7 qershor…”, ka thënë Rrahmani.
Ai foli gjithashtu për mundësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me PDK-në, duke e vlerësuar si të suksesshëm koordinimin e deritanishëm.
Rrahmani bëri të ditur se pritet që në ditët në vijim të finalizohet një marrëveshje për pjesëmarrje të përbashkët në zgjedhje.
“Bashkëpunim që kemi pasur gjatë kësaj periudhë ka qenë i shkëlqyeshëm. Ka mbet që gjatë këtyre ditëve të finalizojmë marrëveshjen. Nuk besoj që do të ketë diçka që nuk do të dakordohemi… natyrisht që do të ketë kandidat përpos meje, të cilët do të jene pjesë e garës zgjedhore”, ka shtuar Rrahmani.