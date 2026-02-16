Rosie Huntington-Whiteley tërheq vëmendjen me fustan të artë në një udhëtim luksoz me jaht
Rosie Huntington-Whiteley mahniti me një fustan të artë me shpinë hapur gjatë një udhëtimi luksoz me jaht dhe pjesëmarrjes në ballon madhështore të Vogue në Shtëpinë e Operas në Sidnei.
Modelja 38-vjeçare e Victoria's Secret veshi kreacionin Giorgio Armani Privé Couture Verë 2025, të kombinuar me vathë diamanti në formë lule dhe një unazë elegante, shkruan DailyMail.
Ajo ndau momente nga udhëtimi dhe balloja në Instagram, duke shkruar: “Kalova kohën më të mrekullueshme në Sydney këtë javë me disa nga njerëzit e mi të preferuar, duke festuar Forcat e Modës Vogue dhe Ballin Veror të Vogue, të organizuar në Shtëpinë madhështore të Operas në Sydney. Urime Kryeredaktores dhe ekipit të saj për një event kaq të realizuar bukur – frymëzuese dhe perfekt nga fillimi deri në fund”.
Ky udhëtim i nxehtë australian ishte një kontrast me setin e saj të fundit në Austri, ku sfidoi borën duke treguar fizikun e saj të tonifikuar me bikini të bardha, pallto të shkurtër leshi dhe kapelë përpara maleve të mbuluara me borë. /Telegrafi/