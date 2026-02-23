Mbrojtësi Ron Raçi ka zënë vend në formacionin e më të mirëve të javës në Superligën e Kroacisë.

Ylli i Kosovës e ka fituar vendin e titullarit te Hajduk Spliti, ndërsa pati një paraqitje fantastike ndaj Rijekas.

Ron Raçi shkëlqen në fitoren e Hajdukut ndaj Rijekas

Me notën 8.1 nga “SofaScore”, Raçi ka zënë vend në formacionin e më të mirëve të javës, pranë bashkëlojtarit Maresic në “zemrën e mbrojtjes”.

Formacioni më i mirë i javës duket kështu: Livakovic; Vesovic, Maresic, Raçi, Zuta; Bakrar, Zajc, Crepulja, Pavicic; Puljic, Stojakovic.

Ndërkohë, synimi i Raçit mbetet të vazhdojë me paraqitje pozitive me shpresën që të merr ftesë nga Franco Foda për ndeshjet e muajit mars, në kuadër të play-offit të Kupës së Botës 2026./Telegrafi

