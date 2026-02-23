Ron Raçi në “formacionin e javës” në Kroaci
Mbrojtësi Ron Raçi ka zënë vend në formacionin e më të mirëve të javës në Superligën e Kroacisë.
Ylli i Kosovës e ka fituar vendin e titullarit te Hajduk Spliti, ndërsa pati një paraqitje fantastike ndaj Rijekas.
Me notën 8.1 nga “SofaScore”, Raçi ka zënë vend në formacionin e më të mirëve të javës, pranë bashkëlojtarit Maresic në “zemrën e mbrojtjes”.
Formacioni më i mirë i javës duket kështu: Livakovic; Vesovic, Maresic, Raçi, Zuta; Bakrar, Zajc, Crepulja, Pavicic; Puljic, Stojakovic.
Ndërkohë, synimi i Raçit mbetet të vazhdojë me paraqitje pozitive me shpresën që të merr ftesë nga Franco Foda për ndeshjet e muajit mars, në kuadër të play-offit të Kupës së Botës 2026./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals