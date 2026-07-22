Rokas: Sundimi i së drejtës është element kryesor për eurointegrimet
Ambasadori i Bashkimit Evropian në vend, Michalis Rokas, tha sot se BE mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe nuk ka dyshim se vendi shihet si një anëtar i ardhshëm i Unionit.
"Nuk duhet të keni dyshim se Komisioni Evropian është plotësisht i përkushtuar për ta parë vendin tuaj si një anëtar të plotë të BE-së", tha Rokas, duke u drejtuar në seancë të Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian, kushtuar aspekteve kryesore të procesit të integrimit evropian.
Ai theksoi se procesi i zgjerimit është në kulmin e tij dhe se çdo ditë po shënohen zhvillime të reja pozitive. Rokas theksoi se në periudhën e kaluar janë mbajtur disa konferenca ndërqeveritare me Shqipërinë, Ukrainën, Moldavinë dhe Malin e Zi, gjatë të cilave janë hapur dhe mbyllur kapituj të rinj dhe disa kapituj negociues. Sipas tij, kjo përfaqëson një moment të ri në politikën e zgjerimit të BE-së, dhe progresi i arritur nga Mali i Zi është veçanërisht i dukshëm.
Duke iu referuar debateve në Bashkimin Evropian për zgjerimin, Rokas theksoi se janë analizuar edhe aspektet financiare të procesit. Ai theksoi se, sipas një studimi të kryer mbi rastin e Malit të Zi, kostot e zgjerimit do të arrinin në më pak se një euro në ditë për qytetar, gjë që, siç tha ai, tregon se procesi është financiarisht i qëndrueshëm.
"Franca dhe Gjermania ishin nxitësit e kësaj iniciative, dhe qëllimi është i përbashkët për të gjithë: të përshpejtohet procesi i pranimit, të përmbushen të gjitha parakushtet e nevojshme, por në të njëjtën kohë, që vendet kandidate të fitojnë gradualisht akses më të madh në tregun e brendshëm të BE-së. Kjo është arsyeja pse po punojmë në atë proces paralelisht", tha Rokas.
Duke iu referuar vendit, Rokas vlerësoi se ka treguar kapacitet për të zbatuar reformat. Ai përshëndeti punën e Kuvendit dhe miratimin e disa ligjeve, duke shtuar se me mbështetjen e Delegacionit të Bashkimit Evropian, institucionet mund të përgatiten me sukses për pranimin në Bashkim.
"Mund të them pa hezitim se vendi ka treguar se ka kapacitet për të zbatuar reformat. Do të doja të përshëndesja punën që është përfunduar në Parlament, veçanërisht në lidhje me ligjet që po miratohen në këtë dhomë. Sigurisht, me mbështetjen e Delegacionit të Bashkimit Evropian, ne besojmë se mund t'ju përgatisim me sukses për anëtarësim në BE", shtoi Rokas.
Ai theksoi se ka tre fusha kryesore ndaj të cilave vendi duhet të mbetet i përkushtuar, dhe njëra prej tyre është sundimi i ligjit. Rokas theksoi se nuk mund të ketë kompromis në këto fusha, pasi ato janë kriteret themelore mbi të cilat bazohet procesi i anëtarësimit.