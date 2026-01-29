Robbie Williams flet për depresionin dhe varësinë gjatë karrierës së tij në "Take That": Pija një shishe vodka pas një performance
Muzikanti Robbie Williams ka kujtuar një nga periudhat më të vështira të jetës së tij gjatë kulmit të famës së grupit Take That, duke folur për problemet e tij me depresionin dhe varësinë në një dokumentar të ri të Netflix për grupin.
Seriali dokumentar "Take That", i cili u shfaq premierë të martën, më 27 janar, hedh një vështrim prapa në ngjarjet e mesit të viteve '90, kur kantautori anglez po kalonte probleme serioze me shëndetin mendor dhe alkoolizmin.
Këngëtari kryesor i grupit, Gary Barlow, deklaron në dokumentar se gjithmonë ndihej në siklet sepse nuk i vinte re gjërat e pazakonta që po ndodhnin, duke filluar me Williams, i cili tani është 51 vjeç.
"Askush nuk shikoi përreth për të parë se si po ia kalonin të gjithë. Ne thjesht vazhduam të ecim përpara", tha Barlow.
Anëtari i grupit, Howard Donald, kujtoi ndryshimet që vuri re te Williams, duke e përshkruar atë si "që hidhej lart e poshtë skenës me sytë e fryrë nga gjithë ajo energji e mallkuar".
"Ai dukej sikur po kuptonte diçka", tha Donald, i cili tani është 57 vjeç.
Ish-anëtari Jason Orange deklaroi se Williams u bë më rebel dhe luftarak gjatë kësaj periudhe, dhe se ai humbi interesin për të punuar në grup. Vetë Williams e përshkroi periudhën si jashtëzakonisht të vështirë, dhe se ai ishte i rraskapitur si fizikisht ashtu edhe mendërisht.
"Isha shumë i dëshpëruar. Kthehesha në hotel, pija një shishe vodka të pastër dhe dehesha derisa më binte të fikët. Isha 19, 20 vjeç dhe në mes të një varësie. Në atë kohë, po kaloja më të keqen që mund të vinte nga alkoolizmi", shpjegoi ai.
Williams deklaroi se nuk mund ta fillonte ditën pa një shishe vodka, duke kujtuar se do të shkonte në prova në një gjendje të tillë. Kjo gjendje çoi në një takim ku ai mori vendimin për t'u larguar nga grupi.
Përballjet e tij publike me varësinë dhe sëmundjet mendore çuan në tensione që rezultuan në largimin e tij nga Take That në vitin 1996. Ai u kthye në grup në vitin 2010 pasi u pajtua me anëtarët e tjerë, por u largua përsëri nga grupi në vitin 2011 për të ndjekur një karrierë solo.
Seria dokumentare Take That është aktualisht e disponueshme në Netflix. /Telegrafi/