RMV pjesë e ECOSOC, Siljanovska-Davkova: Bashkësia ndërkombëtare beson në shtetin tonë
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova e vlerësoi zgjedhjen e Maqedonisë për anëtare të Këshillit Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara (ECOSOC) si një sukses të rëndësishëm diplomatik dhe një dëshmi të fortë për besimin që bashkësia ndërkombëtare ka ndaj shtetit.
Në një publikim në rrjetet sociale, Siljanovska-Davkova theksoi se ky rezultat është fryt i një politike të jashtme aktive, parimore dhe konsekuente, si dhe i përpjekjeve shumëvjeçare diplomatike për sigurimin e mbështetjes ndërkombëtare.
“Veçanërisht më gëzon fakti që aktivitetet e shumta diplomatike dhe takimet me udhëheqës e partnerë të huaj dhanë rezultat, dhe se mbështetja e premtuar u shndërrua në sukses konkret,” theksoi presidentja.
Sipas saj, zgjedhja në një nga organet më të rëndësishme të Kombeve të Bashkuara vjen në një periudhë sfidash globale dhe ndryshimesh në rendin ndërkombëtar, gjë që e nënvizon edhe më shumë rëndësinë e saj.
Ajo vlerësoi se anëtarësimi në ECOSOC konfirmon besimin në rolin konstruktiv të Maqedonisë, përkushtimin e saj ndaj multilateralizmit dhe kapacitetin për të kontribuar aktivisht në adresimin e çështjeve globale ekonomike dhe sociale.
Siljanovska-Davkova paralajmëroi se shteti do të vazhdojë të angazhohet për dialog, bashkëpunim ndërkombëtar, zhvillim të qëndrueshëm dhe prosperitet gjithëpërfshirës, si dhe për forcimin e efikasitetit dhe kredibilitetit të sistemit multilateral.
“Ky zgjedhje edhe një herë dëshmon se Maqedonia është një aktor i respektuar, i besueshëm dhe me ndikim në skenën ndërkombëtare, dhe se diplomacia jonë parimore e proaktive po fiton gjithnjë e më shumë njohje,” theksoi presidentja.
Ajo shtoi se do të vazhdojë të udhëheqë një politikë të jashtme të bazuar në respektimin e dinjitetit njerëzor dhe interesave shtetërore, duke u angazhuar njëkohësisht për mbrojtjen e të drejtave të pakicës maqedonase në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe evropiane.