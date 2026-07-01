“Rising Stars” në Kosovë - rreth 100 konkurrentë dhe fitues nga Rumania, Malta e Italia
Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka bërë të ditur se është mbajt edicioni i 9-të i Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës “Rising Stars” në Gjilan.
Sipas njoftimit, në festival ishin prezent rreth 100 konkurrentë nga 15 shtete të botës dhe mbi 200 mysafirë ndërkombëtarë, duke e shndërruar Kosovën në një qendër të shkëmbimit kulturor dhe artistik për disa ditë me radhë.
“Nata finale u kurorëzua me performanca të nivelit të lartë dhe shpalljen e fituesve kryesorc, ku çmimet kryesore u ndanë për pjesëmarrës nga Rumania, Malta dhe Italia”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate