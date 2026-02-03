Rina Maloku rikthehet pas një kohe të gjatë në rrjete sociale, fshin të gjitha fotografitë me Festim Isufin
Blogerja shqiptare, Rina Maloku, ka bërë një rikthim në rrjete sociale pas një kohe të gjatë.
Pas vdekjes së partnerit të saj, dizajnerit Festim Isufi, duket se ka mbledhur forcat e ka marrë veten.
"Sado e fortë të jetë era, mali nuk dorëzohet", ka shkruar në një postim në InstaStory.
Foto: Instagram
Rina gjithashtu ka fshirë të gjitha fotografitë e përbashkëta që ka mbajtur në Instagram.
Duket se është përgatitur për një kapitull të ri të jetës, ndonëse vdekja e tij ka lënë një boshllëk të madh te ajo.
Foto: Instagram
Isufi duhet theksuar se u gjet i vdekur më 9 maj në banesën e tij në Prishtinë dhe që nga ajo kohë ka pasur aludime të ndryshme, ndonëse jo zyrtare.
Vëllai i tij deklaroi po ashtu se në rastin është përfshirë edhe një person i tretë. /Telegrafi/
Rina Maloku dhe Festim Isufi