Rikonstruimi i Qeverisë, Mexhiti: Do të ketë zëvendësime
Bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti, është deklaruar për rikonstrumin e Qeverisë.
Ai mes tjerash paralajmrëoi se do të ketë zëvendësime të kuadrove që siç tha ai, duhet t’a lirojnë vendin për t’u zëvendësuar me më të mirë.
”Ne jemi ulur me z. Mickoskin dhe jemi marrë vesh që do të kemi rikosntruim. Në takimin e radhës do caktohen parimet e rikonstruimit, Normal që në VLEN ka takime të vazhdueshme, vlerësohet puna e çdo funksionari, ata që meritojnë të ecin do të kenë mbështetje, ata që duhet ta lirojnë vendin për gjenerata të tjera, për kuadro tjera, do të zëvndësohen me më të mirë”, theksoi Izet Mexhiti.