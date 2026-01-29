Rënie e fortë e çmimit të arit
Çmimet e arit dhe argjendit sot kanë regjistruar një rënie të fortë, pas një periudhe të gjatë rritjeje të shpejtë që i çoi metalet e çmuara në nivele rekord.
Arit ra nën 5300 dollarë për unce, ndërsa argjendi u ul nga vlera rekord prej gati 120 dollarësh në 110 dollarë. Ky është një sinjal që, si paralajmërojnë analistët, rritja e çmimeve ka hyrë në një “fazë të rrezikshme”.
Aktualisht, çmimi i arit është 5355 dollarë për unce, ndërsa argjendi pak më shumë se 115.90 dollarë.
Kjo kthesë në treg ka shtyrë investitorët të jenë të kujdesshëm pas muajsh rritjeje të nxitur nga kërkesa nga Kina, blerjet e bankave qendrore dhe tensionet gjeopolitike, raporton Yahoo Finance.
Rënia erdhi pasi çmimet arritën kulme historike, duke nxitur një valë shitjesh për të realizuar fitime.
Analistët theksojnë se ky korrigjim ishte i pritshëm, duke pasur parasysh shpejtësinë dhe forcën e rritjes së mëparshme.
“Ka gjithnjë e më pak hapësirë për rritje të mëtejshme të çmimeve të arit dhe argjendit pas rekordeve të fundit”, tha Carsten Fritsch, analist në Commerzbank.
“Është e qartë se investitorët po realizojnë fitime dhe i gjithë rritja mbështetet mbi baza të pasigurta”, shtoi ai, duke vënë në dukje si shenjë paralajmëruese faktin që investitorët në fondet e tregtuara në bursë (ETF) nuk janë bashkuar me këtë trend.
Rënia e çmimeve të metalit të çmuar është ndikuar edhe nga faktorë të jashtëm të tregut. Forcimi i dollarit amerikan dhe rritja e fitimeve të obligacioneve amerikane rritën presionin mbi arin, i cili nuk sjell fitim dhe bëhet më pak rezistues për investitorët në një mjedis me norma më të larta interesi.
Njëkohësisht, ngadalësimi i kërkesës në tregjet kryesore aziatike ka ulur ritmin e rritjes.
Disa analistë e shohin këtë rënie si një korrigjim të shëndetshëm pas rritjes së madhe, ndërsa të tjerë paralajmërojnë për mundësinë e rënieve të mëtejshme nëse ulet blerja spekulative që ka dominuar tregun në muajt e fundit.
Megjithatë, perspektivat afatgjata për arin dhe argjendin mbeten pozitive, të mbështetura nga blerjet e vazhdueshme të bankave qendrore dhe rritja e rrezikut gjeopolitik. Sidoqoftë, në periudhën afatshkurtër pritet një rritje e luhatshmërisë në tregun e metalit të çmuar. /Telegrafi/