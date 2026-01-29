Rënia spektakolare e vlerës së NFT-së së ‘tweet’ të parë - nga 2.9 milionë dollarë në më pak se 10
NFT-ja e tweet-it të parë në historinë e Twitter, e publikuar nga themeluesi i platformës Jack Dorsey, ka pësuar një rënie drastike në vlerë.
E shitur në vitin 2021 për 2.9 milionë dollarë gjatë kulmit të euforisë së kriptomonedhave, sot ajo vlerësohet në më pak se 10 dollarë.
Sipas të dhënave të tregut, kjo NFT aktualisht nuk po shitet realisht.
Çmimi i saj është vetëm një vlerësim teorik i bazuar në ofertat më të mira ekzistuese, ndërsa prej vitesh nuk është regjistruar asnjë transaksion konkret.
Rënia e saj pasqyron kolapsin më të gjerë të tregut të NFT-ve, i cili ka humbur mbi 99 për qind të vlerës që nga kulmi i vitit 2021.
Ajo që dikur u konsiderua si “përjetësi digjitale”, sot shihet si një shembull i qartë i flluskës spekulative në botën e teknologjisë dhe kriptovalutave. /Telegrafi/