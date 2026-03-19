Real Madridi dhe Man Utd në garë për një yll prej 75 milionë eurosh
Mesfushori brazilian Bruno Guimaraes është kthyer në një nga emrat më të kërkuar në tregun e transferimeve, me Real Madridin që ka shfaqur interes serioz për ta afruar në skuadër.
Lojtari i Newcastle United ka tërhequr vëmendjen e disa gjigantëve evropianë falë paraqitjeve të tij të qëndrueshme dhe rolit udhëheqës në ekipin anglez.
Në këtë kontekst, e ardhmja e tij pritet të jetë një nga temat më të nxehta të afatin kalimtar të verës.
Sipas raportimeve, Real Madrid e sheh Guimaraes si një profil ideal për të përforcuar mesfushën, veçanërisht në rast të largimeve të mundshme të disa lojtarëve kyç.
Mesfushori brazilian vlerësohet për kombinimin e tij të forcës fizike, teknikës dhe përvojës në nivele të larta konkurrimi. Për më tepër, marrëdhënia e tij me trajnerin Carlo Ancelotti konsiderohet një element që mund të ndikojë pozitivisht në një transferim të mundshëm.
Nga ana tjetër, Manchester United është gjithashtu në garë për shërbimet e tij dhe ka nisur kontaktet për të eksploruar mundësinë e transferimit.
Klubi anglez e sheh Guimaraes si një përforcim prioritar për mesfushën, ndërsa ndikimi i lojtarëve si Casemiro thuhet se ka luajtur rol në rritjen e interesit. Kjo krijon një konkurrencë të drejtpërdrejtë me Real Madridin, e cila mund të ndikojë në rritjen e çmimit të kartonit të tij.
Newcastle United, nga ana e tij, nuk ka presion për të shitur lojtarin, pasi ai është nën kontratë dhe konsiderohet një nga shtyllat kryesore të projektit sportiv.
Megjithatë, situata mund të ndryshojë në varësi të zhvillimeve të ardhshme dhe ofertave të rëndësishme që mund të mbërrijnë. Klubi anglez pritet të kërkojë një shumë të konsiderueshme për ta lënë të lirë.
Në këtë mënyrë, e ardhmja e Bruno Guimaraes mbetet e hapur, me një afat kalimtar veror që pritet të jetë vendimtare për të përcaktuar destinacionin e tij. Real Madridi dhe Manchester United mbeten favoritët kryesorë, ndërsa Newcastle do të luajë rolin kyç në çdo vendim përfundimtar. /Telegrafi/