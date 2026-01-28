Reagon zyrtarja që u përfshi në skandalin seksual në Mal të Zi: Presidenti ka dështuar të veprojë
Mirjana Pajkoviq, ish-sekretareshë në Ministrinë e të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve në Mal të Zi, foli në një intervistë për televizionin online të portalit Dan rreth skandalit seksual që ka shpërthyer në këtë vend, ku ajo është protagonistja kryesore.
Ajo foli për kërcënimet dhe shantazhet ndaj saj, të cilave pretendon se i është nënshtruar nga Dejan Vukshiq, ish-këshilltar i presidentit dhe ish-drejtor i Agjencisë për Sigurinë Kombëtare.
Pajkoviq u shpreh se shteti ka reaguar në mënyrë jo adekuate ndaj trajtimit të dhunës ndaj saj gjatë një periudhe të gjatë kohore, përfshirë kërcënime serioze që nuk kanë rezultuar në arrestime.
Ajo shtoi se edhe "presidenti i shtetit ka dështuar të veprojë" ndaj ankesave të saj.
Ish-zyrtarja theksoi se rasti i saj tregon se ligji nuk zbatohet njësoj për të gjithë dhe se në Mal të Zi mungon barazia gjinore dhe mbrojtja e të drejtave themelore, raportojnë mediat.
Në intervistë Pajkoviq apeloi veçanërisht tek gratë "që të mos heshtin përballë sulmeve apo abuzimeve", duke thënë se ajo vetë e konsideron heshtjen e saj fillestare si një “gabim”.
Ajo ka treguar se "Vukshiq ka qenë i durueshëm dhe e ka kërcënuar në mënyrë të përsëritur se nuk do të ketë jetë në Mal të Zi për të", për shkak të një materiali komprometues, pasi ajo refuzoi të vepronte sipas kërkesave të tij.
Pajkoviq ka ngritur disa kallëzime penale kundër Vukshiqit dhe si juriste vlerëson se ligjet aktuale nuk janë të mjaftueshme për të adresuar krimet e sotme, përfshirë shantazhet dhe kërcënimet me pasoja të gjerë personale dhe profesionale.
Në mbështetje të grave të cilat përballen me diskriminim, fyerje ose forma të tjera të trajtimit jo të duhur dhe veprave jo ligjore, Institucioni i Mbrojtësit të të Drejtave dhe Lirive ka bërë thirrje për ndalimin e fushatave stigmatizuese dhe frikësuese ndaj Pajkoviq.
Sipas këtij institucioni, askush - pavarësisht funksionit publik që mban apo ka mbajtur - nuk e humb të drejtën për privatësi, dinjitet dhe mbrojtje kundër dhunës.
Prokuroria Themelore në Podgoricë ka formuar dy raste në lidhje me kallëzimet e Pajkoviqit, ndërsa Vukshiq ka deklaruar se nuk ka asnjë lidhje me krijimin apo shpërndarjen e materialeve komprometuese që janë shfaqur në publik. /Telegrafi/