Detaje të reja rreth serbëve me të kaluar kriminale që i dëboi Mali i Zi, mbështetës të Vuçiqit
Ish-xhandari Sasha Laziq ka rezervuar në Lushtice akomodim për 45 pjesëtarë të një grupi, i cili dy ditë më parë është kthyer nga aeroporti i Tivatit për në Beograd për shkak të rrezikimit të sigurisë kombëtare - mësojnë “Vijesti” nga disa burime.
Sipas të njëjtave informacione jozyrtare, Laziq në gadishullin që ndodhet në hyrje të Gjirit të Bokës ka ardhur me bashkëqytetarët e tij nga Obrenovci – Ivan Gjukiq dhe Goran Mihajloviq.
Burimi i redaksisë pohon se ata kanë mbërritur në Mal të Zi një ditë më parë (të martën, më 2 qershor), ndërsa gjatë natës mes të mërkurës dhe të enjtes janë ndaluar nga policia në Bijelo Polje, pasi kanë tentuar të dalin nga vendi.
Bashkëbisedues të “Vijesti” pretendojnë se të mërkurën, më 3 qershor, është lidhur një kontratë midis kompanisë “LB Hotels Management” nga Tivati – “Lushtica Bay Vacation Homes” me klientin, agjencinë turistike “Happy Travel” nga Bijeljina.
Me këtë marrëveshje parashikohej akomodimi i 45 burrave në periudhën 3–5 qershor në kompleksin luksoz “Lushtica Bay”, transmeton Telegrafi.
“Çmimi total i akomodimit ishte rreth 36 mijë euro, ndërsa 10500 euro janë paguar paraprakisht”, thotë një nga burimet.
Sipas raportimeve, hetuesit po përpiqen të përcaktojnë se ku ekipi nga Lushtica kishte planifikuar të vendoste pjesën tjetër të grupit që kishte ardhur në Tivat - gjithsej 87 persona - si dhe nëse në këtë punë duhej të ishte i përfshirë një biznesmen i njohur nga Budva.
Agjencia “Happy Travel” lidhet gjithashtu me organizimin e një fluturimi çarter që u ul në aeroportin e Tivatit të mërkurën në mëngjes në orën 10:41, i cili me të gjithë pasagjerët u kthye po atë ditë, pak para orës 16:00, drejt Beogradit. Kjo kompani është themeluar në vitin 2008 në Bijeljina dhe si drejtoreshë figuron Maja Antiq.
Në Tivat dje u mbajtë Samiti i Bashkimit Evropian (BE) – Ballkani Perëndimor, mbledhja më e madhe ndërkombëtare në historinë e shtetit malazez, ku përveç zyrtarëve më të lartë rajonalë do të marrin pjesë edhe liderë evropianë si presidenti i Francës Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni, kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, si dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.
“Lushtica Bay”: Rezervimet përmes agjencisë…
Duke iu përgjigjur pyetjeve të “Vijesti”, nga “Lushtica Bay” thanë se rezervimi për 45 persona është bërë përmes një agjencie turistike.
“Ekipi i ‘Lushtica Bay’ nuk ka qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me personat për të cilët bëhet fjalë, as nuk ka marrë pjesë në organizimin e udhëtimit të tyre.
Të gjitha pyetjet lidhur me hyrjen e shtetasve të huaj në Mal të Zi duhet t’u drejtohen organeve kompetente shtetërore, pasi ‘Lushtica Bay’ nuk ka asnjë rol, as njohuri për këto procedura”, thuhet në njoftimin e kompanisë.
Shërbimet e sigurisë së Malit të Zi kanë deklaruar tre ditë më parë se një grup prej 87 shtetasish të Serbisë është dëbuar, pasi përbënin rrezik për sigurinë kombëtare. Ata kanë theksuar se këta persona kanë marrë pjesë në tubime publike me rrezik të lartë sigurie, ndërsa disa prej tyre janë të evidentuar për vepra penale dhe kundërvajtje me elemente dhune.
Ekipi që kishte mbërritur me fluturim çarter në Tivat nuk ka dashur t’u përgjigjet pyetjeve të policisë lidhur me arsyen e ardhjes së tyre në vend.
Shumë nga pasagjerët e fluturimit të dy ditëve më parë, të cilëve tani u është ndaluar hyrja në Mal të Zi, janë cilësuar nga mediat serbe, politikanët opozitarë atje, aktivistët qytetarë dhe studentët si “rrahës” të Partisë Përparimtare Serbe (SNS), përkatësisht të regjimit të presidentit serb, Aleksandar Vuçiqit – të lidhur me prishjen e protestave studentore në Serbi, trazirat në ngjarje sportive, shkaktimin e incidenteve, si dhe organizimin dhe qëndrimin në të ashtuquajturin “ćacilend” në Parkun Pionir në Beograd, përpara ndërtesës së presidentit të Serbisë.
Drejtoria e Policisë (UP) dhe Agjencia për Siguri Kombëtare (ANB) dy ditë më parë i kanë marrë grupit të dëbuar transparentë me mesazhe të SNS-së – “Srbija pobeđuje” (“Serbia fiton”), një pajisje komunikimi në distancë dhe një stacion radio detar, të cilat u gjetën në aeroplanin që kishte zbritur në Tivat.
Gjithashtu janë konfiskuar dy autobusë me targa serbe, për të cilët dyshohet se ishin të destinuar për transportin e “mysafirëve”.
Si reagim ndaj dëbimit të “rrahësve”, Serbia ka vështirësuar dhe penguar hyrjen në vend të shtetasve të Malit të Zi. Pas kësaj, shërbimi sekret serb i ka këshilluar Vuçiqit të mos udhëtojë në Tivat për shkak të kërcënimeve të supozuara të sigurisë. Megjithatë, ai dje ka zbritur në atë qytet bregdetar.
Kthimi i çarterit ishte planifikuar po atë ditë, një orë e 40 minuta pas uljes
“Vijesti” mësojnë nga Agjencia e Aviacionit Civil (ACV) se fluturimi çarter me grupin prej 87 “rrahësish” është miratuar në bazë të kërkesës së kompanisë ajrore kombëtare serbe “Air Serbia”, pasi ishin përmbushur të gjitha kushtet e përcaktuara, si për të gjitha fluturimet e tjera çarter, të cilat ACV i miraton në përputhje me Ligjin për trafikun ajror dhe aktet nënligjore.
Fluturimi është miratuar një ditë më parë – më 2 qershor, është realizuar më 3 qershor, ndërsa kthimi ishte planifikuar po atë ditë – një orë e 40 minuta pas uljes.
Nga ACV-së i është shpjeguar jozyrtarisht gazetës se gjatë miratimit të fluturimeve nuk kanë qasje në listën e pasagjerëve, as nuk është e nevojshme që ajo t’u dorëzohet për miratimin e fluturimit, sipas rregulloreve në fuqi, dhe se në këtë aspekt verifikimet e nevojshme i kryejnë institucionet kompetente shtetërore, pra shërbimet e sigurisë, të cilat e kanë bërë edhe në këtë rast. /Telegrafi/