Alba shihet e vetmuar në oborrin e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.

Ajo papritur dëgjoi zhurmën e makinës së Limit që vinte nga jashtë.

Reagimi i saj ishte i menjëhershëm.

BBVK/Instagram

“O Lim! Zhurma e makinës… iku edhe ai. Zhurma e makinës na përshëndeti. Do ta mbaj fjalën sic ta dhashë”,, tha Alba, duke reflektuar emocionet e momentit.

Mbrëmë, Limi u largua nga shtëpia sipas dëshirës së tij, duke saktësuar se kishte lënë një porosi te produksioni që të informonin për një çështje të rëndësishme për të. /Telegrafi/

