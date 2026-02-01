Reagimi i Albës pasi dëgjon zhurmën e makinës së Limit jashtë shtëpisë: Do ta mbaj fjalën
Alba shihet e vetmuar në oborrin e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.
Ajo papritur dëgjoi zhurmën e makinës së Limit që vinte nga jashtë.
Reagimi i saj ishte i menjëhershëm.
“O Lim! Zhurma e makinës… iku edhe ai. Zhurma e makinës na përshëndeti. Do ta mbaj fjalën sic ta dhashë”,, tha Alba, duke reflektuar emocionet e momentit.
Mbrëmë, Limi u largua nga shtëpia sipas dëshirës së tij, duke saktësuar se kishte lënë një porosi te produksioni që të informonin për një çështje të rëndësishme për të. /Telegrafi/
