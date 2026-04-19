Rama zbarkon në Emirate për t’u solidarizuar në “kohë të trazuara me vendet mike të Gjirit Arabik”
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka deklaruar nga Abu Dhabi se ka udhëtuar për të shprehur solidaritet të drejtpërdrejtë me Emiratet e Bashkuara Arabe, në një periudhë që e cilësoi si të trazuar për vendet e rajonit.
Ai u shpreh i bindur se këto vende do ta kalojnë situatën aktuale dhe do të dalin më të forta se më parë.
Rama theksoi gjithashtu mbështetjen për presidentin e Emirateve, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, duke e cilësuar mik të afërt.
“Në Abu Dabi, për të shprehur drejtpërdrejtë solidaritetin vëllazëror me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe mikun e shtrenjtë, Presidentin Sheikh Mohammed Bin Zayed, në këtë kohë të trazuar për vendet mike të Gjirit Arabik, të cilat jam i bindur se do të dalin më të forta se kurrë më parë nga sprova e një konflikti ku u bënë shënjestër e hakmarrjes së verbër të një shteti të mbetur në një qoshe të errët të historisë”, ka shkruar ai në Facebook.