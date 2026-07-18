ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kryetari i komunës së Prishtinë, Përparim Rama ka bërë të ditur se rruga “Afrim Zhitia” është gati për qarkullim.

Ai këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook.

“Rruga ‘Afrim Zhitia’ gati për qarkullim!”, shkruan ai.

Përkundër këtij njoftimi nga kryetari Rama se rruga është gati për qarkullim, komuna e Prishtinës ka njoftuar se rruga do të jetë e bllokuar për qarkullim deri më datën 20 korrik, në ora 20:00.

“Ju njoftojmë se, për shkak të punimeve që do të zhvillohen nga Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave, do të ketë mbyllje të përkohshme të një segmenti të rrugës “Agim Ramadani”, nga semaforët te Menza e Studentëve deri te kryqëzimi te semaforët e Ministrisë së Arsimit.

Periudha e mbylljes:

18.07.2026, ora 20:00 – 20.07.2026, ora 20:00

Gjatë kësaj periudhe, luteni të përdorni rrugë alternative dhe të respektoni sinjalizimin e përkohshëm të trafikut.

Falënderojmë qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë realizimit të këtyre punimeve, të cilat synojnë përmirësimin e infrastrukturës në Kryeqytet”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/


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