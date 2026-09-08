Rama: Nis puna në kanalin atmosferik në rrugën “Bajram Bahtiri”
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka nisur ditën me një falënderim për punëtorët që janë angazhuar në terren për realizimin e projekteve në kryeqytet.
Rama ka bërë të ditur se sot po punohet në kanalin atmosferik në rrugën “Bajram Bahtiri”.
“Faleminderit të madh për punëtorët. Janë këta njerëz që i gjejmë çdo ditë në terren, tu punu që Kryeqyteti të jetë pak më i mirë për secilin prej nesh”, ka shkruar Rama.
Ai ka shprehur respekt për të gjithë punëtorët që kontribuojnë në përmirësimin e Prishtinës. /Telegrafi/
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