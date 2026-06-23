Rama bëri thirrje me foton e tij, qytetari i përgjigjet
Qytetari Erlis Sina ka reaguar këtë të martë ndaj një statusi të publikuar më herët nga Kryeministri Edi Rama, në të cilin, sipas tij, është përdorur fotografia e tij në lidhje me protestën qytetare që po zhvillohet në Tiranë dhe që ka hyrë në ditën e 24-t.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Sina thekson se nuk pranon të identifikohet me figurën e kryeministrit dhe e akuzon këtë të fundit si përgjegjës për problematikat që, sipas tij, kanë shtyrë qytetarët të protestojnë.
“Mos më thuaj se te fotografia ime sheh veten tënde. Unë nuk jam ti. Nuk jam ai që ka pushtetin prej vitesh në dorë. Nuk jam ai që firmos vendime që ndryshojnë jetët e njerëzve”, shkruan Sina në reagimin e tij.
Ai vijon me kritika të drejtpërdrejta ndaj qeverisjes, duke e cilësuar kryeministrin si “autor të emigrimit të mijëra të rinjve”, të padrejtësive dhe të arrogancës së pushtetit.
Në reagimin e tij, Sina ndalet edhe te protesta qytetare në kryeqytet, duke argumentuar se pjesëmarrësit nuk dalin në shesh si rezultat i ndikimit të algoritmeve, influencuesve apo forcave politike, por për shkak të problemeve të përditshme me të cilat përballen.
“Mijëra njerëz nuk mbushin sheshet sepse i manipulon algoritmi. Nuk protestojnë sepse ua kërkojnë influencerat. Nuk zemërohen sepse ua dikton opozita. Ata dalin në shesh sepse jetojnë realitetin çdo ditë”, shprehet ai, raporton euronews.al.
Sina shkon më tej duke deklaruar se qytetarët protestojnë për shkak të vështirësive ekonomike, shërbimeve publike dhe largimit të të rinjve nga vendi, ndërsa akuzon kryeministrin se po përpiqet të minimizojë arsyet e revoltës qytetare.
Në fund të mesazhit, ai i kërkon Ramës të mos përdorë fotografinë e tij për të justifikuar apo mbuluar, sipas tij, dështimet e qeverisjes.
“Fotografia ime në murin tënd më bën pis. Mos e përdor për të larë përgjegjësitë e tua. Mos e përdor për të fshehur dështimet e tua. Unë nuk jam ti”, përfundon reagimin e tij.
Reagimi i Sinës vjen pasi më herët gjatë së martës, Kryeministri Edi Rama publikoi një mesazh të gjatë drejtuar protestuesve të tubimit që po zhvillohet në Tiranë prej 24 ditësh, ku përdori edhe fotografinë e qytetarit.
Në mesazhin e tij, Rama deklaroi se nuk i sheh protestuesit si humbës, por si qytetarë që kanë mbetur besnikë ndaj bindjeve dhe shqetësimeve të tyre. Kryeministri tha se shumë prej tyre mund të jenë të nxitur nga probleme reale që lidhen me ekonominë, pronën, mjedisin, shëndetësinë apo padrejtësitë sociale.
Njëkohësisht, kreu i qeverisë argumentoi se zemërimi i qytetarëve shpesh shfrytëzohet nga aktorë politikë, komentatorë, influencerë dhe mekanizma të rrjeteve sociale për interesa të ndryshme, ndërsa u bëri thirrje protestuesve të mos lejojnë që hallet e tyre të përdoren nga të tjerët.
Pikërisht ndaj këtyre qëndrimeve dhe përdorimit të fotografisë së tij në postimin e kryeministrit, Erlis Sina publikoi kundërpërgjigjen, duke theksuar se është “thjesht një qytetar” dhe se pjesëmarrja e tij në protestë buron nga bindjet dhe përvoja e tij personale, jo nga ndikimi i faktorëve politikë apo mediatikë.