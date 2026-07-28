Qytetarët i bllokojnë punimet e komunës te “Xhamia e Llapit” në Prishtinë
Disa qytetarë të Prishtinës ia kanë bllokuar komunës punimet në rrugën tek “Xhamia e Llapit”.
Kjo, duke vendosur makineri të rëndë midis saj.
Ata i thanë KosovaPressit, prapa kamerës, arsyeja e bllokimit të punimeve është pasi kryetari i kryeqytetit, Përparim Rama, pa plan dhe në mënyrë tinëzare ka vendosur që këtë rrugë, nga katër korësi, ta bëjë në tri, një për hyrje nga qyteti i Podujevës dhe dy dalje nga Prishtina.
Sipas banorëve, me këtë plan do të falimentojnë bizneset që janë përskaj kësaj rruge, pasi do të u pamundësohet furnizimi i lokaleve.
Ata thanë po ashtu se ishin në komunë për ta takuar kryetarin Rama, por që i njëjti ka refuzuar t’i takojë, teksa shtuan se dje kanë dorëzuar peticion me afro 150 nënshkrime.
KosovaPress po provon të marrë edhe verzionin e Komunës.