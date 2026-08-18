QMK: Pothuajse tërë shteti në zonë me rrezik të lartë nga zjarret
Sipas indeksit meteorologjik të zjarreve, pothuajse i gjithë territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut ndodhet në zonën me rrezik të lartë nga zjarret (ngjyra portokalli). Përjashtim bëjnë Mali Sharr dhe rrethina e Ohrit dhe Resnjës, ku është regjistruar indeks meteorologjik mesatar i rrezikut nga zjarret (ngjyra e verdhë), kumtoi Qendra për menaxhim me kriza.
Për shkak të kushteve të tilla atmosferike, ekziston rrezik i lartë për shfaqjen dhe përhapjen e zjarreve në hapësira të hapura dhe të zjarreve pyjore me intensitet të lartë në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Qendra për Menaxhim me Kriza u bën apel qytetarëve për kujdes maksimal dhe sjellje të përgjegjshme, veçanërisht gjatë qëndrimit dhe lëvizjes në natyrë, si dhe të mos përdorin zjarr në hapësira të hapura.
Nëse vëreni zjarr, menjëherë telefononi në numrin 112.
Në 24 orët e fundit në vend janë regjistruar gjithsej 29 zjarre në vende të hapura, nga të cilat gjashtë janë aktive, një është nën kontroll, derisa 22 janë shuar, bën të ditur Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK).
Zjarre aktive ka në Komunën e Studeniçanit pranë fshatrave Moranë, Vërtekicë dhe Ramni Gaber, në Komunën e Makedonski Brodit afër lokalitetit Vidush dhe fshatrat Dragov doll, Llokvicë dhe Deviç, në komunat e Velesit dhe Zelenikovës afër fshatrave S’lp, Gorno sello, Karabunishtë, Buzallkovë, Dobrinë dhe Tisovicë, në komunat Jegunoc dhe Saraj afër fshatrave Kopanicë, Tudencë dhe Bojanë, në komunën e Prilepit pranë fshatit Canishtë dhe në komunën e Dollnenit afër fshatrave Vrançe dhe Belo pole.
Nën kontroll është zjarri në deponinë në Dellçevë.