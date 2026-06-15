QMK: Një person është lënduar në zjarrin në Shtip
Një person pësoi djegie të lehta në zjarrin që shpërtheu dje midis fshatrave Dolani dhe Luboten në komunën e Shtipit, njoftoi Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK). Personit të lënduar iu ofrua ndihmë mjekësore, dhe nuk ka informacione për lëndime të tjera.
Rripat mbrojtës u zhvendosën me traktorë nga ana në drejtim të fshatit Dolani, pas së cilës zjarri u vu nën kontroll dhe u parandalua përhapja e tij në vendbanim.
Sipas QMK-së, zjarri aktualisht po përhapet drejt fshatit Luboten, duke prekur bar të thatë, bimësi të ulët dhe pyll pishe.
Zjarrfikësit nga Departamenti i Zjarrfikësve të Shtipit, makineri nga NP "Stipion", traktorë, oficerë policie dhe ekipe të urgjencës mjekësore po marrin pjesë në shuarjen e tij.
Top Lajme
Jobs
Real Estate