QMK: Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 17 zjarre në ambiente të hapura
Gjatë 24 orëve të fundit, në territorin e vendit janë regjistruar gjithsej 17 zjarre në sipërfaqe të hapura, nga të cilat një është vënë nën kontroll, ndërsa 16 janë shuar plotësisht, njoftoi Qendra për Menaxhim me Kriza.
Sipas informacioneve nga QMK, zjarri në Komunën e Makedonski Brod, në zonën e fshatit Belicë, ku u përfshi një pyll me pisha dhe bimësi e ulët, është nën kontroll.
Zjarret janë shuar në Komunën e Gjorçe Petrovit pranë fshatit Kuçkovë, në Veles pranë fshatit Crkvino, në Negotinë pranë fshatit Crveni Bregovi dhe në Bogdanci pranë fshatit Stojakovë, ku digjej kryesisht bimësi e ulët dhe e degraduar.
Zjarret janë shuar edhe në Strumicë pranë fshatit Dobrejci, në Bosillovë pranë fshatit Bosillovë, si dhe në Komunën e Vasilevës, në segmentin midis fshatrave Çanaklija dhe Gjeçerlija, ku u përfshi një deponi dhe bimësi e ulët.
QMK informon se zjarret në manastirin "Shën Joakim Osogovski" në Kriva Pallankë, pranë fshatit Carevic të Prilepit, në fshatin Nov Karaorman në Komunën e Karbincit, si dhe në vendbanimin Babi të Shtipit pranë lokalitetit Kisha Mirjanina, janë lokalizuar dhe shuar gjithashtu.
Ndër të shuarat janë zjarret në Berovë pranë fshatit Smojmirovo, në Butel në rrugën e Lubotenit, në Kumanovë në rrugën "11 Nëntori", në Komunën e Brvenicës pranë fshatit Miletino dhe në Komunën e Krivogashtanit pranë fshatit Vogjani, ku digjej një deponi dhe bimësi e ulët.
Qendra për Menaxhimin e Krizave thekson se situata e zjarreve monitorohet vazhdimisht dhe u bën apel qytetarëve që të jenë të kujdesshëm në hapësirat e hapura me qëllim parandalimin e shfaqjes së zjarreve të reja.