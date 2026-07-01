Qielli mbi Karakas bëhet i kuq pas tërmeteve të fuqishme në Venezuelë
Qielli mbi kryeqytetin e Venezuelës, Karakas, ka marrë një ngjyrë të pazakontë të kuqe, disa ditë pas tërmeteve të fuqishme që goditën vendin dhe shkaktuan viktima të shumta.
Sipas ekspertëve, fenomeni nuk lidhet me ndonjë dukuri misterioze, por me pluhurin, rërën dhe grimcat shumë të imëta që u ngritën në atmosferë pas lëkundjeve të tokës.
Këto grimca kanë ndikuar në shpërndarjen e dritës së diellit, duke i dhënë qiellit një pamje të kuqërremtë.
Tërmetet kanë shkaktuar dëme në disa zona të Venezuelës, ndërsa autoritetet vazhdojnë operacionet e kërkimit dhe vlerësimit të pasojave.
Pamjet e qiellit të kuq mbi Karakas janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e banorëve dhe të mediave ndërkombëtare.
Ekspertët sqarojnë se pas ngjarjeve të mëdha sizmike, ngritja e pluhurit dhe materialeve nga toka mund të shkaktojë ndryshime të përkohshme në pamjen e atmosferës. /Telegrafi/