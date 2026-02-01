Qeveria italiane do të mblidhet të hënën, pas përleshjeve në Torino ku u plagosën mbi 100 oficerë
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni njoftoi të dielën se qeveria do të mbajë një takim të hënën për të vlerësuar kërcënimet ndaj rendit publik dhe për të vlerësuar masat e reja të sigurisë pas përplasjeve të dhunshme në qytetin verior të Torinos që lanë më shumë se 100 oficerë të zbatimit të ligjit të plagosur.
Duke folur pasi vizitoi dy oficerë policie të plagosur në Torino, Meloni tha se takimi do të përqendrohet në trazirat e fundit dhe miratimin e mundshëm të rregullave të reja sipas një dekreti të propozuar për sigurinë.
"Ne do të bëjmë atë që është e nevojshme për të rivendosur rregullat në këtë vend", tha ajo në një deklaratë të ndarë në platformën amerikane të mediave sociale X.
Meloni e përshkroi dhunën gjatë demonstratës së së shtunës si "aktivitet kriminal" të organizuar dhe jo si protestë, duke shtuar: "Kur godet dikë me çekiç, e bën këtë duke e ditur se pasojat mund të jenë shumë, shumë serioze. Kjo nuk është një protestë, këto nuk janë përplasje. Kjo është tentativë vrasjeje".
Sipas autoriteteve italiane, një total prej 108 anëtarësh të forcave të sigurisë u lënduan në përleshje, përfshirë 96 oficerë policie, shtatë personel të Guardia di Finanza (Policia Financiare) dhe pesë karabinierë (xhandarmëri), raportoi agjencia e lajmeve ANSA.
Meloni gjithashtu i bëri thirrje gjyqësorit të zbatojë me vendosmëri ligjet ekzistuese, duke argumentuar se dështimi për ta bërë këtë në të kaluarën ka dobësuar aftësinë e shtetit për të penguar dhunën.
"Nëse nuk jemi në gjendje të mbrojmë ata që na mbrojnë, nuk ka sundim të ligjit", shtoi ajo.
Trazira të rënda shpërthyen gjatë protestave kundër mbylljes së një qendre kulturore të krahut të majtë në qytetin verior italian të Torinos.
Ndërsa demonstrata fillimisht vazhdoi në mënyrë paqësore, grupe personash të maskuar thuhet se u shkëputën pas perëndimit të diellit dhe u përpoqën të thyenin kordonet e policisë në lagjen Vanchiglia.
Policia tha se protestuesit hodhën shishe, gurë, pajisje ndezëse të bëra vetë dhe bomba tymi, i vunë flakën kontejnerëve të mbeturinave dhe një automjeti të blinduar të policisë, dhe përdorën si armë mobilie rrugore dhe shtylla ndriçimi të rrënuara.
Forcat e sigurisë u përgjigjën me gaz lotsjellës, “topa uji të nxehtë” dhe armë për kontrollin e turmës gjatë përleshjeve që zgjatën më shumë se një orë. /Telegrafi/