Qetësohet stadiumi “Tehene Pole”, Kosova realizon edhe golin e katërt përmes Kreshnik Hajrizit
Kombëtarja e Kosovës e ka shënuar edhe golin e katërt në përballjen ndaj Sllovakisë.
Ishte Kreshnik Hajrizi që shënoi nga afërsia me një goditje të fuqishme pas një rivëndje këndore.
Hajrizi u gjend në vendin e duhur nga topi i kthyer prej goditjes së Hajdarit dhe e la pa asnjë mundësi portierin sllovak (72’).
🚨🌍 | GOAL: KRESHNIK HAJRIZI MAKES IT FOUR FOR KOSOVO! INCREDIBLE! WOW!
🇸🇰 Slovakia 2-4 Kosovo 🇽🇰
— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 26, 2026
Kësisoj, më pak se 20 minuta e ndajnë Kosovën nga finalja e Kupës së Botës ndaj Turqisë./Telegrafi/
