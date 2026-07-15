Qershori ishte muaji më vdekjeprurës për civilët ukrainas në më shumë se katër vjet, thonë monitoruesit e OKB-së
Më shumë civilë u vranë në Ukrainë në qershor sesa në çdo muaj të vetëm që nga prilli i vitit 2022, thanë Kombet e Bashkuara të martën, ndërsa Rusia përshkallëzoi sulmet me raketa me rreze të gjatë veprimi.
Duke shfrytëzuar mungesën e raketave të mbrojtjes ajrore në Ukrainë, Rusia ka intensifikuar bombardimet e saj në zonat urbane me popullsi të dendur në muajt e fundit, veçanërisht në kryeqytetin Kiev.
"Të paktën 293 civilë u vranë dhe 1,990 u plagosën në Ukrainë në qershor të vitit 2026", tha misioni i monitorimit të të drejtave të njeriut i OKB-së në Ukrainë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kjo ishte shifra më e lartë që nga prilli i vitit 2022, muaji i dytë i plotë i pushtimit të Rusisë, i cili tani është duke vazhduar për katër vjet e gjysmë.
"Rritja u nxit kryesisht nga sulmet me rreze të gjatë veprimi nga Federata Ruse, të cilat prekën kryesisht qendrat urbane larg vijës së frontit", shtoi OKB.
Numri i vdekjeve të verifikuara të civilëve në Ukrainë ishte 37% më i lartë, 1,396, në gjashtë muajt e parë të vitit 2026 krahasuar me vitin e kaluar, dhe më shumë se dyfishi i numrit në vitin 2024.
Autoritetet ruse kanë raportuar gjithashtu rritje të viktimave civile në territorin e tyre, duke përmendur 250 civilë të vrarë në gjashtë muajt e parë të vitit 2026, një rritje prej 121% nga viti në vit, tha raporti.
Në total, OKB-ja ka regjistruar 16,431 vdekje të verifikuara të civilëve në Ukrainë që kur Rusia filloi agresionin e plotë në shkurt 2022, midis tyre 803 fëmijë.
Por organizata thotë se ky numër ka të ngjarë të jetë një nënvlerësim i konsiderueshëm, pasi nuk mund të verifikojë numrat e vrarë në luftime intensive në fillim të luftës në vendet që tani janë nën kontrollin e Rusisë, duke përfshirë Mariupolin dhe Lysychansk, ku besohet se janë vrarë mijëra njerëz.
Ukraina është dukur se e ka stabilizuar frontin në muajt e fundit, por rezervat e pakësuara të mbrojtjes ajrore që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael në Iran i kanë lënë qytetet e saj të ekspozuara ndaj breshërisë ruse.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky po i shtyn Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tij evropianë që të ndihmojnë në mbulimin e mungesës.E bisedimet për t'i dhënë fund konfliktit më të përgjakshëm të Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore janë “ngrirë” në mënyrë efektive. /Telegrafi/