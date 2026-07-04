Qeni retriever pa një derr të Guinesë
Një retriver i artë ka fituar rrjetet sociale pasi gjatë një vizite në një dyqan kafshësh shtëpiake pa derrat e vegjël të Guinesë dhe menjëherë u mahnit prej tyre.
Videoja tregon qenin duke i vëzhguar me shumë kureshtje brejtësit e vegjël në hapësirën e tyre të mbyllur, ndërsa shumë njerëz kanë komentuar se ai duket sikur sapo ka gjetur shokët e tij më të rinj.
Nën video shkruhet: “Krijimi i miqësive në Petco!”
Shikuesit menjëherë reaguan në komente dhe filluan të kërkojnë nga pronarja që t’ia plotësojë dëshirën retriverit.
“Ju lutem, më thuaj që ia bleve!”, shkroi një përdoruese. Të tjerë bënin shaka se qeni ndoshta po mendonte: “Mami, këto janë disa këlyshë të çuditshëm.”
Shumë njerëz u argëtuan veçanërisht nga shprehja e fytyrës së retriverit kureshtar, i cili nuk po i hiqte sytë nga derrat gini. Pikërisht kjo reagim i tij ka fituar zemrat e shikuesve. /Telegrafi/
@teishastrother Making friends at Petco! #goldenretrieverlife #funnydogvideos #dogsoftiktok #goldenretriever #funnymoments @Petco ♬ original sound - Teisha Strother