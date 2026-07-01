Qeni që shmang shëtitjet u bë hit në internet
Një qen i vogël i racës “dachshund” është bërë një sensacion në internet falë mënyrës së tij të veçantë për t’i dhënë fund shëtitjeve kur lodhet. Videoja e tij është shpërndarë gjerësisht në TikTok dhe ka argëtuar mijëra përdorues.
Në pamjet e publikuara shihet qeni i vogël duke vrapuar pa u menduar drejt oborrit të një shtëpie tjetër dhe duke u ndalur para derës, sikur të kishte vendosur se shëtitja kishte përfunduar.
Pronarja ka shpjeguar se kjo ka ndodhur në fund të shëtitjes, kur qeni thjesht kërkonte të kthehej.
Pas reagimeve të shumta, shumë pronarë qensh ndanë përvoja të ngjashme, duke treguar se edhe kafshët e tyre kanë mënyra kreative për të shmangur shëtitjet kur lodhen.
Videoja ka shkaktuar shumë komente humoristike, ndërsa përdoruesit kanë vënë në pah edhe karakterin tipik të dachshundëve, të njohur për pavarësinë dhe kokëfortësinë e tyre.
Raca dachshund shpesh përshkruhet si inteligjente dhe me personalitet të fortë, ndaj shumë komentues u shprehën se sjellja e qenit nuk ishte aspak befasuese. /Telegrafi/