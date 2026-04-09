Qendra Serbe-Ruse merr më shumë se dy milionë euro nga buxheti serb
Qendra Humanitare Serbo-Ruse është paguar pothuajse 2.3 milionë euro nga buxheti serb gjatë dhjetë viteve të fundit, sipas një hulumtimi nga Radio Evropa e Lirë.
Por nuk ka asnjë shpjegim se si shpenzohen këto para.
Për vite me radhë, autoritetet në Beograd dhe Moskë kanë heshtur ndaj pyetjeve në lidhje me funksionimin dhe financimin e një qendre të përbashkët në Nish, në jug të vendit, e krijuar për të ndihmuar në situata emergjente.
REL, pas një kërkese për qasje në informacione me rëndësi publike, mori të dhënat e para mbi alokimet vjetore të Serbisë për Qendrën.
Që nga viti 2014, Qendra ka qenë “pronare” e një llogarie të dedikuar që përdoret për transferimin e parave të buxhetit.
Përgjigja nga Departamenti i Thesarit i Ministrisë së Financave tregon se më shumë se 268 milionë dinarë (2.29 milionë euro) janë depozituar në atë llogari.
Dhe pyetjeve në lidhje me rolin e Qendrës dhe financat e saj nuk iu përgjigj Qendra, Ambasada Ruse, ose Qeveria Serbe dhe ministritë e saj deri në publikimin e tekstit.
Qendra serbo-ruse u krijua 14 vjet më parë me anë të një marrëveshjeje ndërshtetërore dhe Moska e përshkruan atë si “më të rëndësishmen në Ballkan” për reagimin ndaj emergjencave dhe fatkeqësive natyrore.
Pajisjet, automjetet dhe poligonet e stërvitjes për shuarjen e zjarrit ndodhen lehtësisht të arritshme nga aeroporti i dytë më i madh në vend.
Si rregull, Qendra i përgjigjet një thirrjeje nga Ministria e Punëve të Brendshme (MUP) e Serbisë.
Megjithatë, vendet perëndimore kanë shprehur dyshime se kjo është një përpjekje për të krijuar një bazë inteligjence dhe ushtarake – duke treguar afërsinë e Qendrës me bazën ushtarake të NATO-s në Kosovë.
Si u paguan paratë në Qendër?
Përgjigja e Departamentit të Thesarit tregon se Qendra Serbo-Ruse është paguar me para nga buxheti i Ministrisë së Brendshme të Serbisë.
Edhe pse llogaria e Qendrës ka qenë aktive që nga viti 2014, raportet e paraqitura nuk regjistrojnë pagesat në dy vitet e para.
Të dhënat e para janë për vitin 2016.
Shumat vjetore ndryshojnë dhe u rritën në mënyrë drastike në vitin 2024, kur Qendrës iu paguan rreth 55 milionë dinarë (470 mijë euro) nga buxheti.
Vitin pasardhës, në vitin 2025, ata morën 48 milionë dinarë (410,000 euro).
Qëllimet e pagesës tregohen si “tregti mallrash dhe shërbimesh”, “grante të tjera kapitale për organizatat ndërkombëtare” ose “transaksione të tjera”.
Por nuk ka shpjegim më të saktë – për shembull, nëse këto para shtetërore janë të destinuara për paga, blerje pajisjesh, aktivitete të Qendrës apo diçka tjetër.
Nuk ka raporte të disponueshme publikisht për punën e tij.
“Ky nivel i mungesës së transparencës në lidhje me financimin, menaxhimin dhe statusin e një institucioni që përdor fonde publike ngre pyetje mbi legjitimitetin, llogaridhënien dhe mbikëqyrjen adekuate të punës së tij”, tha për Radion Evropa e Lirë Maja Bjeloš nga Qendra joqeveritare e Beogradit për Politikat e Sigurisë.
Kush e financon Qendrën Serbo-Ruse?
Sipas një marrëveshjeje ndërshtetërore të vitit 2012, Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Ministria e Mbrojtjes Civile dhe Situatave Emergjente e Rusisë janë përgjegjëse për Qendrën.
Duhet të regjistrohet si një organizatë ndërqeveritare humanitare jofitimprurëse.
Por bazat e të dhënave të disponueshme publikisht në Serbi nuk tregojnë nëse ai ishte regjistruar në atë mënyrë.
Konkretisht, Qendra ka numrin e vet të regjistrimit dhe të taksës, por nuk është në bazën e të dhënave të Agjencisë Serbe të Regjistrave të Biznesit.
Kjo do të na lejonte të shihnim nëse qendra ka vërtet statusin e një organizate ndërqeveritare.
Marrëveshja, sipas së cilës Beogradi dhe Moska themeluan Qendrën, thotë gjithashtu se puna e saj mund të financohet nga buxhetet shtetërore, grantet dhe donacionet, ose nga të ardhurat që Qendra fiton duke ofruar shërbime – të tilla si trajnimi.
Përveç llogarisë në Administratën e Thesarit, e cila përdoret për transferimin e parave shtetërore, Qendra Serbo-Ruse ka edhe 16 llogari të tjera bankare – 11 llogari në valutë të huaj dhe gjashtë llogari në dinar.
Ato u hapën në të njëjtën ditë, më 15 shkurt 2023, në bankën private Aik.
Duke kërkuar në regjistrin e Bankës Kombëtare të Serbisë, REL përcaktoi se të gjitha janë aktive.
Nuk dihet nëse këto llogari shërbejnë për të siguruar fonde shtesë për Qendrën, kush i paguan paratë dhe pse, dhe as Qendra nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë në lidhje me to.
Radio Evropa e Lirë më parë përcaktoi se Serbia financoi kompleksin e ndërtesave pranë aeroportit të Nishit, ku Qendra ndodhet që nga viti 2012, me 1.8 milionë dollarë.
Qendra Humanitare Serbo-Ruse pretendoi në atë kohë se pala ruse kishte investuar 41 milionë dollarë.
Dhe sa i përket mënyrës se si po paguhen punonjësit, pajisjet dhe kostot e tjera sot, as Qendra dhe as autoritetet në Serbi dhe Rusi nuk i janë përgjigjur Radios Evropa e Lirë.
Nuk ka të dhëna zyrtare se sa punonjës ka Qendra.
Emrat e drejtorëve dhe bashkëdrejtorëve, nga pala serbe dhe ruse, janë të disponueshëm në faqen e internetit.
Nuk ka asnjë vendim për emërimet e tyre.
Kush trajnohet në Qendër?
Qëllimi zyrtar i Qendrës Humanitare Serbo-Ruse është të ofrojë mbështetje në situata emergjente, siç janë aksidentet dhe fatkeqësitë natyrore.
Fokusi i tyre, siç mund të shihet në njoftimet dhe postimet e tyre në mediat sociale, është trajnimi i zjarrfikësve dhe shpëtimtarëve nga Serbia, studentëve, vullnetarëve dhe alpinistëve.
Sipas raportit të tyre për vitin 2025, rreth 1,300 pjesëmarrës kaluan nëpër Qendrën Humanitare Serbo-Ruse.
Instruktorët, shumë prej të cilëve vinin nga akademia e Ministrisë së Mbrojtjes Civile Ruse, i trajnuan ata në parandalimin, reagimin dhe menaxhimin e situatave emergjente.
Shumica e pjesëmarrësve ishin anëtarë të Sektorit të Situatave Emergjente të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë.
Qendra trajnoi gjithashtu njësi zjarrfikëse të Industrisë së Naftës së Serbisë, e cila ka qenë nën sanksione të SHBA-së që nga janari 2025 për shkak të pronësisë së saj me shumicë ruse.
Në trajnim morën pjesë edhe anëtarë të Administratës Republikane të Mbrojtjes Civile të entitetit të Bosnjës dhe Hercegovinës, Republika Srpska.
Teknologjia dhe pajisjet e Qendrës Serbo-Ruse iu dhanë Sektorit të Situatave të Emergjencave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë më shumë se 2,800 herë gjatë vitit 2025, pretendon Qendra në faqen e saj të internetit.
“Për shkak të transparencës së kufizuar në lidhje me aktivitetet dhe rezultatet e saj, është e vështirë të vlerësohet me besueshmëri fushëveprimi dhe kontributi aktual i Qendrës në mbrojtjen civile”, thotë Maja Bjeloš nga Qendra e Beogradit për Politikat e Sigurisë.
Një strukturë e re trajnimi për zjarrfikësit dhe shpëtimin u vu në funksion në vitin 2025. Sa kushtoi dhe kush e pagoi nuk u përgjigj për REL.
Qendrën Humanitare Serbo-Ruse e vizituan delegacione nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Ministria e Situatave të Jashtëzakonshme e Rusisë, të udhëhequra nga zyrtarë të lartë rusë.
Anëtarët e Qendrës kanë marrë pjesë gjithashtu në ushtrime në Rusi dhe Bjellorusi në dy vitet e fundit – njëra prej tyre është stërvitja në shkallë të gjerë “Arktik i Sigurt”, e mbajtur në zonën Arktike të Rusisë në fund të janarit 2025.
Stërvitja, me testimin dhe shfaqjen e pajisjeve të reja, u zhvillua në një kohë të konfrontimit ushtarak në rritje midis Rusisë dhe Perëndimit në këtë rajon strategjikisht të rëndësishëm.
Kush po kërkon përgjigje rreth punës së Qendrës?
Bashkimi Evropian e pyeti gjithashtu Serbinë se çfarë po bënte Qendra Humanitare Serbo-Ruse.
Në përgjigjen e tij Brukseli kujton se në vitin 2023, kërkoi që Serbia të jepte informacion mbi aktivitetet e Qendrës në Nish.
“Është e rëndësishme të sigurohet që aktivitetet e qendrës të jenë plotësisht në përputhje me Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të BE-së, anëtare e të cilit është Serbia, si dhe me detyrimet më të gjera të Serbisë në frymën e negociatave të pranimit në BE”, shtoi Komisioni Evropian në përgjigjen e tij.
Qendra si ajo në Nish, bazuar në një marrëveshje ndërshtetërore me Rusinë, nuk ekzistojnë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Dhe Serbia, si anëtare e Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile, ka përdorur ndihmën e BE-së disa herë – për shembull, gjatë pandemisë së koronavirusit ose përmbytjeve shkatërruese të majit 2014.
Më shumë se 250 milionë euro ndihma kanë mbërritur deri më tani nga Brukseli për sektorin serb të mbrojtjes civile, sipas të dhënave nga Delegacioni i BE-së në Serbi.
Dhe Unioni, në përgjigjen e tij thekson se dëshiron të mbështetet te Serbia si një partner i besueshëm.
“Siç e kemi theksuar vazhdimisht, marrëdhëniet me Rusinë dhe regjimin e Vladimir Putinit nuk mund të jenë ‘punë si zakonisht’ ndërsa Rusia po zhvillon një luftë agresioni të paprovokuar dhe të pajustifikuar në tokën evropiane në Ukrainë”, përfundoi Komisioni Evropian në një deklaratë.
Serbia, pavarësisht thirrjeve nga Brukseli, ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Kremlinit që nga shkurti i vitit 2022.
Marrëdhëniet e ngushta midis zyrtarëve të Beogradit dhe Moskës nuk morën fund.
Dhe në vitet e mëparshme, kërkesa e Rusisë që Beogradi t’i jepte status diplomatik stafit të Qendrës Serbo-Ruse gjithashtu tërhoqi vëmendje të veçantë.
Ky është një status i veçantë që përfshin privilegje të caktuara, siç është liria e lëvizjes, jo vetëm në Serbi, por edhe në rajon, si dhe imuniteti në rast të një vepre penale të kryer në territorin e Serbisë.
Autoritetet në Serbi ende nuk ia kanë dhënë një status të tillë Qendrës, por nuk i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se çfarë po ndodh me atë kërkesë.
Ish-diplomati Sreçko Đukiq kujton se Perëndimi ishte shprehimisht kundër marrjes së statusit diplomatik nga Qendra, për shkak të dyshimeve se roli i saj shkonte përtej mandatit të saj humanitar – domethënë, se mund të shërbente si një terren stërvitjeje për forcimin e ndikimit politik dhe të sigurisë së Rusisë në Evropën Juglindore.
“Ata e konsiderojnë atë si një fole inteligjence të Federatës Ruse në Ballkan, një qendër inteligjence. Kështu e trajtojnë ata”, shton ai.
Këto akuza janë hedhur poshtë me kalimin e viteve si nga Qendra ashtu edhe nga autoritetet në Serbi.
Mbyllja e Qendrës në Nish u kërkua edhe nga një pjesë e opozitës në Serbi, duke kërkuar që marrëveshja ndërshtetërore sipas së cilës u themelua të shfuqizohej.
Srećko Đukić nuk e sheh gatishmërinë e autoriteteve për një veprim të tillë.
“Ajo nuk është as e aftë dhe as e guximshme sa duhet për ta shfuqizuar atë. Qendra nuk e shqetëson dhe ajo mund ta përdorë atë si një pikëmbështetje për mbështetjen ruse, sepse lidhjet e qeverisë me Rusinë janë të lidhura me çështje jashtëzakonisht të ndjeshme, siç janë marrëdhëniet me Kosovën dhe energjia – nafta dhe gazi”, shton ai.
Ai vlerëson gjithashtu se ekzistenca e Qendrës është e rëndësishme për Moskën, veçanërisht në një kohë konfrontimi me Perëndimin pas pushtimit të Ukrainës.
“Është shumë e rëndësishme për Rusinë që Qendra të mbetet, nga një perspektivë politike dhe sigurie. Në fund të fundit, sipas përkufizimit, qendra i përket sektorit të sigurisë, dhe ai sektor është mjaft i ndjeshëm, fleksibël dhe mund të shfrytëzohet në situata të ndryshme”, përfundon Đukić.
Qendrat e emergjencës, si ajo në Nish, ekzistojnë edhe në vende të tjera me të cilat Moska ka lidhje të mira politike, siç janë disa ish-republika sovjetike.
Prandaj, Armenia është ndër vendet ku Moska ka pasur një qendër gjatë dhjetë viteve të fundit, e cila bashkëpunon me qendrën në Serbi.
Ushtrim në Qendrën Humanitare Serbo-Ruse në Nish, 14 shkurt 2020.