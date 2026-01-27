Puthje pasionante mes Limit e Albës pas mesnatës
Pas puthjes së bujshme në spektakël, Alba Pollozhani dhe Lim Hoti, kanë vazhduar të shkëmbejnë puthje edhe në dhomën e gjumit.
Puthjet mes tyre ishin plot tension dhe të zjarrta, gjë që duket se i kanë munguar njëri-tjetrit.
Ata bënë një rikthim në lidhje pasi siç thanë kanë qenë të ndarë që nga vera.
Foto: Instagram
Kjo vjen pas një romance të shkurtër që pati Limi në Big Brother VIP me Dolcen.
Të njëjtit duket se kanë bërë paqe dhe kanë lënë pas problemet e së shkuarës.
Foto: Instagram
Dyshja në mesnatë vazhduan me puthje pasionante e madje duke bërë masazh.
Alba duket të jetë e lumtur pas bashkimit me Limin pasi e ka vuajtur tejet shumë këtë pjesë. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals