Punimet në sheshin "Xhorxh Bush", Rama: Po punohet në katër fronte njëkohësisht
Kryetari i Komunë së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se punimet në sheshin “Xhorxh Bush” janë duke u zhvilluar intenivisht, gjersa tha se po punohet në katër fronte njëkohësisht.
Sipas Ramës, në terren po ponohet në demolimin e shtresës ekzistuese të sheshit, vendosjen e rrjetit të ri të ujësjellësit.
Ai tha se tutje se punimet po zhvillohen edhe në pllakën betonarme dhe vendosjen e pllakave të granitit. /Telegrafi/
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