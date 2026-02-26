Punëtorët palestinezë përballen me më shumë sfida, ndërsa Izraeli pranon të merr 50,000 punëtorë të rinj nga India
India dhe Izraeli kanë nënshkruar 16 marrëveshje gjatë vizitës së kryeministrit indian Narendra Modi, të cilat përfshijnë dispozita për 50,000 punëtorë shtesë indianë për të marrë viza për punë në Izrael.
Kështu, sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Izraeli do të lejojë 50,000 punëtorë shtesë indianë në vend gjatë pesë viteve të ardhshme, veçanërisht në sektorët e prodhimit, tha një deklaratë e ministrisë së jashtme indiane të enjten pas vizitës së Modit.
Pas tetorit 2023, Izraeli ndaloi shumicën e punëtorëve palestinezë të hynin në Izrael. India ndërhyri duke dërguar valë punëtorësh indianë me kosto të ulët në Izrael.
Deri në mesin e vitit 2025, mbi 20,000 punëtorë indianë kishin shkuar në Izrael, përfshirë mijëra në ndërtim, duke zëvendësuar në mënyrë të qartë punën palestineze dhe duke mbështetur ekonominë dhe sektorin e ndërtimit të Izraelit gjatë gjenocidit.
India historikisht ka mbështetur krijimin e një shteti palestinez, por nën qeverinë e Modit, New Delhi ndonjëherë është përmbajtur nga kritikat ndaj Izraelit në forumet ndërkombëtare, duke përfshirë votimin në Kombet e Bashkuara për gjenocidin në Gaza.
Përpara sulmit të Izraelit në Gaza, rreth 100,000 palestinezë nga Bregu Perëndimor i pushtuar punonin brenda Izraelit, me 40,000 të tjerë të punësuar në vendbanime të paligjshme dhe zona industriale të kontrolluara nga Izraeli në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Aktualisht, afërsisht 7,000 palestinezë lejohen të hyjnë në Izrael çdo muaj, me 9,000 të tjerë që punojnë në vendbanime të paligjshme ose zona industriale ngjitur.Sipas të dhënave të qeverisë izraelite, palestinezët përbënin 29 përqind të fuqisë punëtore të ndërtimit të Izraelit para 7 tetorit, por tani kjo fuqi punëtore po zëvendësohet nga punëtorë indianë me kosto më të ulët. /Telegrafi/