Publikohen pamjet pas sulmit vdekjeprurës në një shkollë në Kanada
Janë shpërndarë pamjet e para pas sulmit vdekjeprurës në një shkollë të mesme në British Columbia të Kanadasë, ku si pasojë humbën jetën nëntë persona dhe 25 tjerë mbetën të plagosur.
Deri më tani autoritetet nuk kanë dhënë shumë detaje për autorin e sulmit, që mediat kanadeze thonë se një grua qëndron prapa sulmit, transmeton Telegrafi.
Në anën tjetër, shumë pranë shkollës në një apartament janë gjetur edhe dy persona tjerë të vdekur, kurse policia ka konfirmuar se vrasjet në apartament dhe ato në shkollë kanë lidhje me njëra-tjetrën.
Motivet e sulmit mbeten të panjohura, kurse autorja e sulmit ka kryer vetëvrasje thonë nga policia kanadeze.
Në videon e publikuar në rrjetet sociale, shihen policë që arrijnë në vendin e ngjarjes për të ndihmuar në evakuimin e nxënësve kurse helikopterët fluturojnë përreth objektit të shkollës.
Nxënësit shihen duke dalë nga shkolla me duart e ngritura lart, derisa policë të armatosur rëndë i shoqërojnë në zonat më të sigurta. /Telegrafi/
🚨 NEW 🚨
I’ve obtained exclusive footage captured by locals in Tumbler Ridge.
Truly harrowing scenes…
🧵 pic.twitter.com/8XrwUigAxe
— Jarryd Jäger (@JarrydJaeger) February 11, 2026