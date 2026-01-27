Janë shpallur zyrtarisht të gjithë të nominuarit për çmimet BAFTA për filmin 2026, në prag të ceremonisë së ndarjes së çmimeve që do të mbahet më 22 shkurt në 'Royal Festival Hall' në Londër, shkruan The Guardian.

Filmi triller me protagonist Leonardo DiCaprio, "One Battle After Another", kryeson listën e të nominuarve me gjithsej 14 nominime.

Pas tij vijnë nga afër filmi horror me vampirët "Sinners", i cili ka 13, drama shekspiriane "Hamnet" dhe filmi biografik "Marty Supreme", të cilët kanë secili nga 11.

Kjo është lista e plotë e nominimeve për çmimet BAFTA 2026:

Filmi më i mirë

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Filmi më i mirë britanik

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr Burton
  • Pillion
  • Steve

Debutimi më i mirë i një skenaristi, regjisori ose producenti britanik

  • The Ceremony – Jack King (regji, skenar), Hollie Bryan dhe Lucy Meer (producente)
  • My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr (regji), Wale Davies (skenar)
  • Pillion – Harry Lighton (regji, skenar)
  • A Want in Her – Myrid Carten (regji)
  • Wasteman – Cal McMau (regji), Hunter Andrews dhe Eoin Doran (skenar)

Filmi më i mirë jo në gjuhën angleze

  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab

Dokumentari më i mirë

  • 2000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse in the Tropics
  • Cover-Up
  • Mr Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Filmi më i mirë i animuar

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootropolis 2

Filmi më i mirë për fëmijë dhe familje

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2

Regjisori më i mirë

  • Yorgos Lanthimos – Bugonia
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Ryan Coogler – Sinners

Skenari më i mirë origjinal

  • I Swear – Kirk Jones
  • Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
  • The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
  • Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
  • Sinners – Ryan Coogler

Skenari më i mirë i përshtatur

  • The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
  • Bugonia – Will Tracy
  • Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
  • One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
  • Pillion – Harry Lighton

Aktorja më e mirë në rol kryesor

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – One Battle After Another
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Aktori më i mirë në rol kryesor

  • Robert Aramayo – I Swear
  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Jesse Plemons – Bugonia

Aktorja më e mirë në rol dytësor

  • Odessa A’zion – Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor – One Battle After Another
  • Emily Watson – Hamnet

Aktori më i mirë në rol dytësor

  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Peter Mullan – I Swear
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Kasti më i mirë

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Kinematografia më e mirë

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Montazhi më i mirë

  • F1
  • A House of Dynamite
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Dizajni më i mirë i kostumeve

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Flokët dhe makijazhi më i mirë

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Muzika origjinale më e mirë

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Skenografia më e mirë

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Zërimi më i mirë

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Warfare

Efektet speciale vizuale më të mira

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus

Filmi i shkurtër britanik i animuar

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Filmi i shkurtër britanik

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

Çmimi EE Rising Star (i votuar nga publiku)

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling. /Telegrafi/
