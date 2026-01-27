Publikohen nominimet për 'BAFTA 2026', filmi 'One Battle After Another' kryeson listën me gjithsej 14 kategori
Janë shpallur zyrtarisht të gjithë të nominuarit për çmimet BAFTA për filmin 2026, në prag të ceremonisë së ndarjes së çmimeve që do të mbahet më 22 shkurt në 'Royal Festival Hall' në Londër, shkruan The Guardian.
Filmi triller me protagonist Leonardo DiCaprio, "One Battle After Another", kryeson listën e të nominuarve me gjithsej 14 nominime.
Pas tij vijnë nga afër filmi horror me vampirët "Sinners", i cili ka 13, drama shekspiriane "Hamnet" dhe filmi biografik "Marty Supreme", të cilët kanë secili nga 11.
Kjo është lista e plotë e nominimeve për çmimet BAFTA 2026:
Filmi më i mirë
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Filmi më i mirë britanik
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr Burton
- Pillion
- Steve
Debutimi më i mirë i një skenaristi, regjisori ose producenti britanik
- The Ceremony – Jack King (regji, skenar), Hollie Bryan dhe Lucy Meer (producente)
- My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr (regji), Wale Davies (skenar)
- Pillion – Harry Lighton (regji, skenar)
- A Want in Her – Myrid Carten (regji)
- Wasteman – Cal McMau (regji), Hunter Andrews dhe Eoin Doran (skenar)
Filmi më i mirë jo në gjuhën angleze
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Dokumentari më i mirë
- 2000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- Mr Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Filmi më i mirë i animuar
- Elio
- Little Amélie
- Zootropolis 2
Filmi më i mirë për fëmijë dhe familje
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Regjisori më i mirë
- Yorgos Lanthimos – Bugonia
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Skenari më i mirë origjinal
- I Swear – Kirk Jones
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Skenari më i mirë i përshtatur
- The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
- Bugonia – Will Tracy
- Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Pillion – Harry Lighton
Aktorja më e mirë në rol kryesor
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Aktori më i mirë në rol kryesor
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Aktorja më e mirë në rol dytësor
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Emily Watson – Hamnet
Aktori më i mirë në rol dytësor
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – I Swear
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Kasti më i mirë
- I Swear
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Kinematografia më e mirë
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Montazhi më i mirë
- F1
- A House of Dynamite
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Dizajni më i mirë i kostumeve
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Flokët dhe makijazhi më i mirë
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Muzika origjinale më e mirë
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Skenografia më e mirë
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Zërimi më i mirë
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare
Efektet speciale vizuale më të mira
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus
Filmi i shkurtër britanik i animuar
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Filmi i shkurtër britanik
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
Çmimi EE Rising Star (i votuar nga publiku)
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling. /Telegrafi/