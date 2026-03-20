Në një zonë të qetë dhe të përshtatshme për jetesë, në Bërnicë e Poshtme, ofrohet për shitje një shtëpi me sipërfaqe 180m², e pajisur me fletë poseduese, e vendosur në një truall prej 5 ari. Shtëpia ka orientim nga të gjitha anët, duke mundësuar ndriçim natyral gjatë gjithë ditës, dhe është e organizuar në përdhes dhe një kat, me një shpërndarje funksionale të hapësirave të brendshme.

Brenda saj përfshihen qëndrimi ditor, kuzhina me tryezari, tri dhoma gjumi, dy banjo, depo si dhe ballkon, duke e bërë këtë pronë të përshtatshme për jetesë familjare. Ngrohja është e mundësuar përmes energjisë elektrike dhe drurit, ndërsa oborri prej 5 ari ofron hapësirë të bollshme për vendparkim, si dhe garazh.

Lokacioni në Bërnicë e Poshtme ofron qetësi dhe hapësirë, me qasje të shpejtë në rrugët kryesore, duke e bërë këtë pronë një zgjedhje praktike për ata që kërkojnë balancë mes jetesës jashtë zhurmës së qytetit dhe lidhjes me të.

Karakteristika dhe informata të pronës:

3 dhoma gjumi

2 banjo

1 Tarracë

Me fletë poseduese

Dokumentacioni me Noter

Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri

Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo

Sistemi i ngrohjes: Dru, KEDS

Garazh

Vendparkim

Kontakti:

Agjenti: Drilon Tullari

Emaili: drilon.tullari@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444


