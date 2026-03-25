Në Prishtinën e Re, një zonë që vitet e fundit po merr formë si një nga zhvillimet më të mëdha banesore në qytet, po ofrohen gjithnjë e më shumë opsione për ata që kërkojnë një banesë në një lagje në rritje. Një nga këto është edhe kjo banesë 91.26m², në shitje e pozicionuar në Rrugën “Holger Petersen”, afër “Illyrian Castle”.

Banesa ka orientim nga lindja dhe përfshin qëndrimin ditor, kuzhinën, dy dhoma gjumi, një banjo, një tualet, depo dhe ballkon, duke ofruar një organizim praktik për jetesë të përditshme.

Ngrohja është e mundësuar me energji elektrike me kalldajë, ndërsa banesa është e pajisur edhe me kondicioner, duke e bërë të përshtatshme për të gjitha stinët.

Ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë të mjaftueshme për vendparkim për banorët.

Prishtina e Re konsiderohet si një nga zonat me zhvillimin më të shpejtë në qytet, me ndërtime të reja dhe qasje në të gjitha shërbimet e nevojshme, çka e bën këtë pronë një opsion të përshtatshëm si për banim ashtu edhe për investim.


Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 2 dhoma gjumi
  • 2 banjo
  • 1 Tarracë
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Lindje
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: KEDS
  • Ashensor
  • Vendparkim
  • Kondicioner
  • TV

Kontakti:

Agjenti: Qëndresa Balaj

Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444


