Në zonat përreth Prishtinës, hapësirat që ofrojnë mundësi për zhvillim biznesi po marrin gjithnjë e më shumë vëmendje nga investitorët. Një ndër to është edhe ky truall në Miradi të Poshtme, i cili kombinon sipërfaqen e konsiderueshme me infrastrukturën e gatshme për ndërtim.
Trualli ka sipërfaqe prej 61.5 Ari dhe ndodhet në një lokacion me qasje të lehtë, çka e bën të përshtatshëm për zhvillime të ndryshme afariste. Çmimi për Ari është 13,000€.
Sa i përket infrastrukturës, prona është e pajisur me të gjitha lidhjet bazë, duke përfshirë rrugën, ujësjellësin, kanalizimin dhe energjinë elektrike, faktorë që ndikojnë drejtpërdrejt në fillimin e shpejtë të investimit.
Sipas destinimit, trualli është i përshtatshëm për ndërtim të depove apo objekteve të tjera afariste, duke ofruar fleksibilitet për lloje të ndryshme biznesesh.
Nga ana juridike, prona posedon fletë poseduese, ndërsa procesi i shitjes realizohet përmes noterit, duke siguruar transparencë dhe siguri për blerësin.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- KEDS
- Ujë
- Kanalizim
Kontakti:
Agjenti: Blerton Thaqi
Emaili: blerton.thaqi@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
