Në zonat përreth Prishtinës, hapësirat që ofrojnë mundësi për zhvillim biznesi po marrin gjithnjë e më shumë vëmendje nga investitorët. Një ndër to është edhe ky truall në Miradi të Poshtme, i cili kombinon sipërfaqen e konsiderueshme me infrastrukturën e gatshme për ndërtim.

Trualli ka sipërfaqe prej 61.5 Ari dhe ndodhet në një lokacion me qasje të lehtë, çka e bën të përshtatshëm për zhvillime të ndryshme afariste. Çmimi për Ari është 13,000€.

Sa i përket infrastrukturës, prona është e pajisur me të gjitha lidhjet bazë, duke përfshirë rrugën, ujësjellësin, kanalizimin dhe energjinë elektrike, faktorë që ndikojnë drejtpërdrejt në fillimin e shpejtë të investimit.

Sipas destinimit, trualli është i përshtatshëm për ndërtim të depove apo objekteve të tjera afariste, duke ofruar fleksibilitet për lloje të ndryshme biznesesh.

Nga ana juridike, prona posedon fletë poseduese, ndërsa procesi i shitjes realizohet përmes noterit, duke siguruar transparencë dhe siguri për blerësin.

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Rrugë
  • KEDS
  • Ujë
  • Kanalizim

Kontakti:

Agjenti: Blerton Thaqi

Emaili: blerton.thaqi@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444


Kliko këtu për më shumë detaje: