PTHP-Shkup: Propozohen masa paraprake ndaj tre personave të cilët dhunuan një të mitur
Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup sot i paraqiti gjyqtarit të procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Penale në Shkup një propozim për të përcaktuar masa paraprake për tre persona të dyshuar për kryerjen e dhunës ndaj një fëmije të lindur në vitin 2011 në një park në Maxhari.
"Sipas gjetjeve fillestare, më 22 qershor, të dyshuarit morën pjesë në akte të dhunshme ndaj të miturit, duke e goditur me grushte dhe shqelma dhe duke i shkaktuar prerje në trup me thikë.
Masat e propozuara përfshijnë, ndalim për t'u larguar nga vendbanimi ose vendi i banimit, detyrim për t'u paraqitur periodikisht te një zyrtar i caktuar ose te një organ shtetëror kompetent, sekuestrim të përkohshëm të një dokumenti udhëtimi ose dokumenti tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, ndalim për të vizituar vendin ku ka ndodhur ngjarja penalo-juridike, ndalim për t'u afruar ose për të vendosur çdo kontakt me fëmijën e dëmtuar dhe prindërit e tij.
Ndërkohë, vazhdojnë ekzaminimet mjeko-ligjore të gjurmëve të gjetura dhe po ndërmerren veprime të tjera për të mbledhur prova", thonë nga PTHP./Telegrafi/