Pse Vance u evakuua para Trumpit? Dyshime dhe reagime pas sulmit
Skena tronditëse u zhvilluan në darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Uashington,të shtunën në mbrëmje, pasi u qëlluan të shtëna, duke shkaktuar një evakuim të shpejtë të figurave të larta politike, përfshirë zëvendëspresidentin JD Vance, presidentin Donald Trump dhe Zonjën e Parë Melania Trump.
Ajo që filloi si një mbrëmje formale u shndërrua shpejt në kaos, ndërsa agjentët e Shërbimit Sekret u hodhën në veprim brenda hotelit Washington Hilton, ku po mbahej eventi.
Pamjet filmike dhe rrëfimet e dëshmitarëve okularë përshkruan një ndryshim të papritur të atmosferës, ndërsa personeli i sigurisë nxitoi drejt tavolinës kryesore.
Zëvendëspresidenti Vance ishte ndër të parët që u largua, me agjentë që e ngritën fizikisht nga vendi i tij.
Vance u shfaq dukshëm i shtangur ndërsa u shoqërua larg tavolinës ku ishin ulur zyrtarë të lartë dhe figura të medias pak çaste më parë.
Pak çaste më vonë, ekipet e sigurisë zgjeruan reagimin e tyre ndërsa raportimet për të shtëna me armë jashtë zonës kryesore të ngrënies e përshkallëzuan situatën.
Oficerë të armatosur hynë në vend dhe filluan të siguronin daljet, ndërsa shoqëronin pjesëmarrësit në vende më të sigurta prapa skenës.
Presidenti Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump u shoqëruan gjithashtu shpejt jashtë nën mbrojtje të rreptë.
Eventi u vu menjëherë në izolim ndërsa forcat e rendit morën kontrollin e ndërtesës.
Autoritetet më vonë konfirmuan se një i dyshuar ishte arrestuar dhe po përballej me akuza të shumta për armë zjarri dhe sulme.
Incidenti shkaktoi shumë reagime në internet, me disa mbështetës që vunë në pikëpyetje rendin e evakuimeve, ndërsa të tjerë shprehën lehtësim që asnjë figurë e lartë politike nuk u lëndua.
Mes komenteve në rrjete sociale rreth arsyes pse Vance u largua i pari, të tjerë vunë re se si një agjent qëndroi përpara Trumpit për t'i dhënë atij mbulim të plotë ndërsa sigurohej një rrugë për largimin e tij.
"Protokolli i Shërbimit Sekret është mjaft i thjeshtë, i ndan presidentin dhe zëvendëspresidentin menjëherë, kështu që një sulm i vetëm nuk mund t'i eliminojë të dy", shkroi një përdorues në X.
Pas incidentit, Trump vlerësoi Shërbimin Sekret dhe tha se ata vepruan "shumë shpejt".
Anthony Guglielmi, shefi i komunikimit në Shërbimin Sekret të Shteteve të Bashkuara, i tha Newsweek Sunday se lëvizja dhe vendosja e individëve është shumë e koordinuar strategjikisht.
“Ekziston një proces për zhvendosjen e sigurt të personave të mbrojtur”, tha ai.
Mark Herrera, president dhe strateg kryesor i sigurisë në kompaninë e sigurisë dhe trajnimit të lidershipit Global Awareness Professionals (GAP) me seli në Teksas, tha se zhvendosja e Vance para Trumpit nuk do të thotë se zëvendëspresidentit po i jepet përparësi.
“Zakonisht kjo do të thotë që ai ishte në një pozicion për t’u nxjerrë në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë, ndërsa stafi i presidentit kishte nevojë për disa sekonda kritike për t’u mbrojtur, për të vlerësuar kërcënimin dhe për të vendosur kontrollin përpara se ta zhvendosnin atë”, tha Herrera.
“Në mbrojtjen ekzekutive, objektivi është të shmanget një pikë e vetme dështimi - ndarja e të mbrojturve siguron që një kërcënim të mos i prekë të dy në të njëjtën kohë", shtoi ai.
Disa mbështetës të MAGA-s deklaruan se Vance u mbrojt i pari sepse Trump po sigurohej që Melania të ishte e sigurt. /Telegrafi/