Pse rikthimi në Ligën e Kampionëve është jetik për Manchester Unitedin
Rikthimi në Ligën e Kampionëve nuk është vetëm çështje prestigji për Manchester United – është thelbësor për stabilitetin financiar dhe projektin afatgjatë të klubit në “Old Trafford”.
Pas një sezoni katastrofik 2024-25, drejtuesit e klubit vendosën objektiva të qarta: në vitin e parë, sigurimin e rikthimit në Evropë përmes një vendi të gjashtë në Ligën Premier; në vitin e dytë, kthimin në Ligën e Kampionëve, me pozitën e katërt si synim realist për sezonin 2026-27.
Nën drejtimin e Jim Ratcliffe dhe ekipit të tij menaxhues, janë ndërmarrë masa të ashpra kursimi, përfshirë reduktime të stafit dhe kontroll më të rreptë të shpenzimeve.
Humbjet janë ulur ndjeshëm – nga 132 milionë euro në një fitim prej 15 milionë euro në tremujorin e parë financiar deri më 30 shtator 2025.
Megjithatë, diferenca financiare mes pjesëmarrjes në Ligën e Evropës dhe në Ligën e Kampionëve është e madhe. Parashikohet që të ardhurat për sezonin 2025-26 të jenë mes 745–770 milionë euro.
Me një kampanjë në Ligën e Evropës, rritja do të ishte nga 12 deri në 41 milionë euro, varësisht nga suksesi. Ndërsa pjesëmarrja në Ligën e Kampionëve do të sillte së paku 58 milionë euro, me potencial për të kaluar mbi 116 milionë euro.
Klubi beson se, nëse objektivat arrihen, të ardhurat totale mund të tejkalojnë 930 milionë euro deri në vitin 2028.
Fitorja 1-0 ndaj Everton, që e ngjiti Man Unitedin në vendin e katërt, mund të jetë vendimtare për këtë rrugëtim. Sipas marrëveshjes së re me sponsorin teknik Adidas, klubi humb 12 milionë euro për çdo sezon që nuk merr pjesë në Ligën e Kampionëve. Që nga themelimi i kompeticionit në vitin 1992, Man United nuk ka munguar tri sezone radhazi.
Statistikat tregojnë për një kthesë dramatike. Në fillim të tetorit, shanset për një vend në top katërshe vlerësoheshin në vetëm 3.1%. Edhe pas largimit të Ruben Amorim në janar, probabiliteti ishte modest. Por pas pesë fitoreve në gjashtë ndeshje nën drejtimin e përkohshëm të Michael Carrick, shanset janë rritur ndjeshëm, duke e kthyer Man Unitedin në favorit për një vend në mesin e pesë më të mirëve.
Analisti i “Sky Sports”, Jamie Carragher, madje deklaroi se Man United është “praktikisht i sigurt” për një vend në Ligën e Kampionëve.
Rikthimi në elitën evropiane do të ndikonte edhe në aspektin sportiv e komercial. Do ta forconte pozicionin e klubit në treg, do ta bënte më tërheqës për sponsorë dhe lojtarë, si dhe do të ndihmonte në planet për stadiumin e ri, ku një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave do të vijnë nga biletat premium dhe paketat e mikpritjes.
Borxhi i madh i klubit, që kalon një miliard euro përfshirë pagesat e papërfunduara të transferimeve, do të ishte më i menaxhueshëm nëse të ardhurat rriten përmes pjesëmarrjes në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, Carrick mbetet i kujdesshëm. Ai ka theksuar vazhdimisht se sezoni është i gjatë dhe se narrativat në futboll ndryshojnë shpejt. Përvoja e tij te Middlesbrough, ku një seri e shkëlqyer rezultatesh u pasua nga rënie drastike forme, shërben si kujtesë se asgjë nuk është e garantuar.
Për Man Unitedin, megjithatë, mesazhi është i qartë: rikthimi në Ligën e Kampionëve nuk është luks, por domosdoshmëri për të ardhmen sportive dhe financiare të klubit. /Telegrafi/