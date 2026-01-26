Pse pantallonat elegante të qepura po zëvendësojnë fustanin dhe po dominojnë modën
Nga kombinimet e biznesit deri te daljet në mbrëmje, pantallonat e qepura janë pjesa kyçe e gardërobës për vitin 2026
Ndërsa disa, pa u menduar gjatë, zgjedhin një fund saten prej mëndafshi ose mbështeten te një fustan që thjesht e veshin për të krijuar menjëherë përshtypjen e elegancës, të tjera mbeten besnike ndaj pantallonave. Ato alternojnë mes modeleve fluide prej sateni, xhinseve me prerje të gjerë dhe pantallonave të qepura në mënyrë perfekte.
Gjithçka rreth nesh ndryshon, ashtu edhe moda. Që nga momenti kur pantallonat klasike dolën nga korniza e uniformës strikte të biznesit dhe u bënë pjesë e veshjes së përditshme, stilistët e modës e vunë re menjëherë këtë ndryshim. Që atëherë, ky model është bërë i pazëvendësueshëm, transmeton Telegrafi.
Pantallonat e qepura përshtaten lehtësisht me raste të ndryshme dhe janë gjithmonë një zgjedhje e sigurt. Për një pamje të përditshme, stilizoni një model elegant me prerje të gjerë me një bluzë të thjeshtë dhe një xhaketë bomber. Për një dalje në mbrëmje, shtoni një top saten dhe taka të larta me majë të mprehtë. Ky element gardërobe kalon pa asnjë përpjekje nga stili rastësor në atë formal.
Nga brendet e rrugëve deri te shtëpitë luksoze të modës, dizajnerët në të gjithë skenën e modës janë përpjekur të krijojnë pantallonat perfekte tailored. Diçka si “fustani i vogël i zi” – gjithmonë është zgjidhje kur nuk dini çfarë të vishni. /Telegrafi/