Pse nuk rekomandohet të mbahen peshqirë në banjë
Ruajtja e peshqirëve në banjë është një veprim i zakonshëm për shumë njerëz, por ekspertët e pastrimit kanë theksuar se shpesh mund të jetë një gabim.
Peshqirët që përdorni çdo ditë për të larë dhe tharë duart nuk ka gjasa të mbahen diku tjetër përveç banjës.
"Është në rregull t'i lini ato në një varëse ku mund të thahen plotësisht midis përdorimeve. Përveç kësaj, është e rëndësishme që t'i ndryshoni shpesh përveç larjes çdo shtatë deri në 10 ditë", tha ekspertja e pastrimit Sara Aparacio.
Ekspertët këshillojnë që nëse është e mundur, mbani të gjithë peshqirët shtesë në një hapësirë të tillë si një dollap shtrati. Kjo këshillohet sepse banja është një vend i lagësht, kështu që peshqirët tuaj mund të bëhen më të prirur ndaj mykut dhe aromave të pakëndshme.
"Ekziston rreziku i përhapjes së baktereve dhe mykut sa herë që shpëlani banjën, pasi kjo transmetohet në peshqirët e lënë në banjë", theksojnë ekspertët.
Edhe nëse këto efekte negative nuk ndodhin, ka gjëra të tjera negative që janë të rëndësishme t'u kushtohen vëmendje.
"Peshqirët që janë larë sapo mund të thithin lagështinë nga avulli në banjë nëse lihen për një kohë të gjatë, gjë që çon në dobësimin e fibrave të peshqirit dhe krijon një mundësi për rritjen mikrobike", thotë Aparacio, shkruan Southern Living.
Për më tepër, nëse vendosni t'i mbani peshqirët në banjë, mënyra më e mirë për t'i ruajtur ato është në ambiente të mbyllura me ajrosje.