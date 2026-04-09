Pse Meloni nuk po e mbështet si më parë Trumpin?
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, gjatë një fjalimi në parlament, u distancua nga presidenti amerikan, Donald Trump, në një përpjekje për të ruajtur pozicionin e saj pas humbjes së rëndë në referendumin e muajit të kaluar.
Ajo theksoi se Perëndimi “qëndron mbi dy këmbë – atë evropiane dhe amerikane – dhe nëse këto dy këmba nuk ecin në të njëjtin drejtim, ekziston rreziku i paralizës”. Megjithatë, Meloni shtoi se vazhdon të jetë e domosdoshme të punohet për ruajtjen e unitetit të Perëndimit, shkruan politico.
Humbja në referendumin e fundit, e interpretuar nga shumë analistë si një mesazh kritik ndaj vetë Melonit, lidhet pjesërisht me rritjen e çmimeve të energjisë për shkak të tensioneve nga lufta në Iran dhe me lidhjet e saj me Donald Trump, të cilin edhe brenda krahut të djathtë italian e konsiderojnë gjithnjë e më shumë të dëmshëm.
Gjatë fjalimit të saj në parlament, Meloni theksoi disa pika ku nuk pajtohet me Shtëpinë e Bardhë, duke përmendur tarifat që Italia i ka cilësuar të gabuara, nevojën për mbrojtjen e “nderit të ushtarëve italianë në Afganistan” dhe rëndësinë e mbrojtjes së integritetit territorial të Grenlandës së bashku me aleatët evropianë.
Ajo gjithashtu e përshkroi luftën në Iran si një “operacion ushtarak me të cilin Italia nuk është dakord dhe në të cilin nuk ka marrë pjesë”, duke nënvizuar qartë distancimin e saj nga politika e administratës amerikane në këtë çështje.
Ky qëndrim përbën një ndryshim të dukshëm retorik në aleancën e saj me Donald Trump, i cili në Itali është bërë shumë i papopullarizuar dhe, sipas shumë analistëve, është një faktor që e vë në vështirësi pozicionin e Melonit pas humbjes në referendum.
Humbja në referendum dhe presionet politike e ekonomike – përfshirë rritjen e çmimeve të energjisë, që ka ndikuar ndjeshëm në ekonominë italiane – kanë vënë qeverinë e Giorgia Melonit në një situatë të vështirë.
Gjatë fjalimit të saj, Meloni propozoi rivendosjen e diskutimit për pezullimin e përkohshëm të Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes, në rast se konflikti vazhdon. Ky ishte një propozim që ministrat e saj tashmë e kishin sugjeruar, por që Komisioni Evropian e kishte refuzuar më parë. /Telegrafi/