Pse gomat janë në rrezik gjatë verës?
Temperaturat e larta gjatë verës nuk janë të rrezikshme vetëm për njerëzit, por edhe për automjetet, veçanërisht për gomat, të cilat mund të dëmtohen nga nxehtësia ekstreme dhe rrezet ultravjollcë.
Ekspozimi i gjatë ndaj diellit dhe temperaturave të larta mund të përshpejtojë plakjen e gomave.
Materialet e tyre humbasin elasticitetin, thahen dhe mund të shfaqen çarje të vogla në sipërfaqe ose në anët e gomës. Këto dëmtime rrisin rrezikun e shpërthimit ose humbjes së presionit gjatë vozitjes.
Ekspertët këshillojnë që gjatë ditëve të nxehta automjetet të parkohen sa më shumë që të jetë e mundur në hije, për të shmangur ekspozimin e drejtpërdrejtë të gomave ndaj diellit. Në mungesë të një vendi me hije, mund të përdoren mbulesa mbrojtëse.
Një tjetër masë e rëndësishme është kontrollimi i rregullt i presionit të gomave. Gomat me presion shumë të ulët ose shumë të lartë konsumohen më shpejt dhe mund të krijojnë probleme sigurie, sidomos gjatë udhëtimeve të gjata në temperatura të larta.
Gjithashtu rekomandohet kontrollimi i gjendjes së gomave për shenja të “plakjes së thatë”, si çarje të vogla, deformime apo ndryshime në sipërfaqe. Këto shenja mund të tregojnë se goma nuk është më në gjendje optimale për përdorim.
Nxehtësia e madhe, asfalti i nxehtë dhe udhëtimet me shpejtësi të lartë krijojnë ngarkesë shtesë mbi gomat, prandaj mirëmbajtja e tyre bëhet një element kyç për sigurinë në rrugë gjatë verës. /Telegrafi/