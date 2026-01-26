Pse duhet të mbani një tas me ujë pranë radiatorit gjatë dimrit
Gjatë dimrit, shumë njerëz përdorin lagështues ajri, por ekziston një alternativë më e thjeshtë dhe më e lirë. Një tas me ujë pranë një radiatori përdor nxehtësinë për të avulluar natyrshëm dhe për të rritur lagështinë e ajrit pa ndonjë kosto shtesë.
Gjatë muajve të dimrit, kur ngrohja funksionon me intensitet të plotë, ajri në hapësirat e brendshme shpesh bëhet jashtëzakonisht i thatë, gjë që mund të ndikojë negativisht si në shëndet ashtu edhe në mirëqenien e përgjithshme.
Pikërisht për këtë arsye rekomandohet të vendosni enë me ujë pranë radiatorëve, sepse nxehtësia bën që uji të avullojë gradualisht dhe rrit natyrshëm lagështinë në dhomë.
Ajri i lagësht është më i lehtë për t’u marrë frymë, than më pak mukozën e hundës dhe fytit dhe mund të ndihmojë në uljen e kollitjes, acarimit të syve dhe lëkurës së thatë që janë të zakonshme gjatë dimrit.
Njerëzit që tashmë kanë probleme me frymëmarrjen, siç janë fëmijët, të moshuarit ose ata që vuajnë nga alergjitë dhe astma, janë veçanërisht të ndjeshëm.
Në dhomat me ajër jashtëzakonisht të thatë, simptomat shpesh përkeqësohen, ndërsa edhe një rritje e lehtë e lagështisë mund të sjellë lehtësim të dukshëm. Avullimi i rregullt i ujit pranë radiatorëve kontribuon në një mikroklimë më të qëndrueshme në apartament, gjë që mund të ketë një efekt pozitiv në cilësinë e gjumit dhe humorin e përgjithshëm.
Përveçse ka një efekt pozitiv te njerëzit, ky truk i thjeshtë i sjell dobi edhe vetë hapësirës. Mobiljet prej druri, dyshemetë me parket dhe bimët e brendshme e përballojnë më mirë dimrin kur ajri nuk është shumë i thatë, pasi rreziku i çarjes, tharjes dhe prishjes zvogëlohet.
Gjithashtu, ajri më i lagësht mund të zvogëlojë grumbullimin e pluhurit, gjë që kontribuon më tej në ndjesinë e freskisë dhe pastërtisë në hapësirë. Edhe pse enët e ujit nuk mund t'i zëvendësojnë plotësisht lagështuesit, ato janë një zgjidhje e përballueshme dhe praktike që kontribuon në një atmosferë më të rehatshme dhe të shëndetshme në shtëpi gjatë ditëve të ftohta pa kosto shtesë.