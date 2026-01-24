Protesta opozitës, policia mobilizohet te Kuvendi - fiken dritat e rrugës
Protesta e opozitës këtë të shtunë vijon ende te Kuvendi me tensione, njëlloj si te Kryeministra.
Policia është mobilizuar pranë Kuvendit, ndërsa në disa rrugë janë fikur dritat për të menaxhuar situatën.
Makina për shpërndarjen e ujit ka shpërndarë protestuesit, duke treguar gatishmërinë e forcave për të kontrolluar turmën.
Protestuesit po qëllojnë me gurë drejt policëve që janë para godinës së parlamentit.
Në sheshin para godinës së Parlamentit po vijojnë përplasjet tanimë në distancë mes protestuesve dhe efektivëve të policisë./Euronews Albania
