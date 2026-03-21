Protesta masive në Çeki kundër qeverisë së Andrej Babis
Dhjetëra mijëra çekë u mblodhën në demonstratën më të madhe antiqeveritare të vendit që nga viti 2019, duke protestuar kundër shkurtimeve të shpenzimeve të mbrojtjes nën kryeministrin Andrej Babis dhe për shkak të frikës se administrata e tij do të shënjestrojë median publike.
Protestuesit filluan të mbërrinin disa orë para se të fillonte tubimi në fushën Letna, ku shumë prej tyre valëvitnin flamuj çek dhe të Bashkimit Evropian.
Organizatorët vlerësuan pjesëmarrjen në rreth 250,000 njerëz.
"Jam këtu sepse më intereson e ardhmja e vendit tim", tha 22-vjeçari Tomas Chaloupka.
"Më shqetëson fakti që qeveria aktuale po përpiqet të manipulojë median e lirë dhe të pavarur, dhe liria dhe demokracia janë parësore”, shtoi ai.
Babis dhe partia e tij populiste ANO u rikthyen në pushtet në dhjetor pas katër vitesh në opozitë, duke udhëhequr një qeveri me parti të krahut të djathtë dhe të ekstremit të djathtë .
Organizatorët e protestës kanë paralajmëruar se vendi mund të shkojë në rrugën e Sllovakisë ose Hungarisë, fqinjëve të Evropës Qendrore që janë përplasur me ekzekutivin e Bashkimit Evropian për çështje të sundimit të ligjit.
"Ne nuk duam të jemi Hungaria", tha mësuesja Hana Malanikova.
"Ne nuk duam të ndjekim rrugën e Republikës Sllovake. Kështu që është koha të zgjohemi", shtoi ajo.