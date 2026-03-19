Pronarët e SUV-ve në Londër mund të përballet me tarifa shtesë
Pronarët e automjeteve SUV në Londër mund të përballen së shpejti me shpenzime shtesë për lëvizjen në kryeqytet.
Administrata e transportit të qytetit, Transport for London (TfL), po shqyrton mundësinë nëse automjetet më të mëdha dhe më të rënda duhet të paguajnë tarifa të veçanta për shkak të dëmeve dhe rreziqeve të sigurisë që ato sjellin.
Kjo ide është pjesë e një shqyrtimi më të gjerë mbi rolin e automjeteve të mëdha në rrugët e ngarkuara të qytetit.
Pse janë automjetet më të mëdha problem?
Debati është intensifikuar pasi automjetet me dimensione gjithnjë e më të mëdha po bëhen një pamje më e zakonshme në rrugët e Londrës, të cilat tashmë janë të mbingarkuara me autobusë, biçiklistë, rrugë të ngushta dhe vende parkimi të kufizuara.
Argumenti është i thjeshtë: sa më të mëdha dhe të rënda të jenë automjetet, aq më serioze janë pasojat e një aksidenti. Një studim tregoi se këmbësorët dhe biçiklistët kanë 14 për qind më shumë gjasa të humbin jetën në një përplasje me një automjet më të madh.
Automjetet e mëdha gjithashtu mund të reduktojnë dukshmërinë për drejtuesit e tjerë dhe këmbësorët, si dhe zënë më shumë hapësirë në rrugë dhe vende parkimi sesa modelet më të vjetra për të cilat infrastruktura urbane është projektuar.
Çfarë ndryshimesh po shqyrtohen?
Një nga opsionet është vendosja e një tarife të synuar që do të prekte vetëm modelet më të mëdha, bazuar në faktorë të matshëm si pesha ose dimensionet fizike. Kështu, automjetet më të vogla të tipit “crossover”, që shumë familje përdorin si makina standarde, do të përjashtoheshin nga tarifa.
Një mundësi tjetër lidhet me parkimin. Disa autoritete lokale tashmë po përshtatin çmimet e parkimit sipas nivelit të emetimeve ose kategorisë së automjetit, dhe në këtë skemë mund të përfshihet edhe një tarifë e bazuar në madhësi ose peshë.
TfL lidh këtë diskutim edhe me përpjekjet më të gjera për të reduktuar aksidentet e rënda në Londër. Kjo përfshin zgjerimin e zonave me kufizim shpejtësie 30 km/h dhe rishikimin e kufizimeve në disa rrugë kryesore, veçanërisht në zonat më të gjera të qytetit. Qëllimi kryesor është të zbuten pasojat e aksidenteve dhe të reduktohet numri i të vdekurve dhe i personave të plagosur rëndë. /Telegrafi/