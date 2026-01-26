Prokuroria Publike e Gjevgjelisë ka hapur një hetim dhe ka propozuar paraburgim ndaj katër personave
Prokuroria Themelore Publike e Gjevgjelisë lëshoi Urdhër për kryerjen e procedurës hetimore kundër një të dyshuari i cili, në periudhën nga tetori 2025 deri më 23 janar 2026, në një objekt ushqimor në fshatin Josifovo të Vallandovës, ka mbajtur ilegalisht 121.40 gramë marihuanë, 751.99 gramë hashash dhe 37.44 gramë përzierje hashashi dhe marihuane për shitje.
Drogat ishin të paketuara në mbështjellës plastikë dhe letre të vendosur në një kovë plastike me kapak nën tavolinën e punës prej çeliku inox në objekt. Oficerët e policisë gjetën edhe një peshore plastike me mbetje të drogës narkotike.
Për këto arsye, ekziston dyshimi i bazuar se i dyshuari ka kryer një vepër penale "Prodhim dhe shpërndarje e paautorizuar e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve".
Tre persona të tjerë dyshohen për të njëjtin krim, të cilët ia kanë rishitur njëri-tjetrit drogën narkotike marihuanë në afërsi të plantacioneve të vreshtave në Josifovo. Më 21 janar, një i dyshuar ia ka shitur 679.97 gramë marihuanë të dyshuarit të dytë, i cili më pas e ka mbajtur atë në një hambar pa autorizim.
Të nesërmen, ai ia ka çuar drogën personit të tretë në fshatin Piravë, i cili duhej t'i ripaketonte ato dhe të ndërmjetësonte në blerjen dhe shitjen e marihuanës përdoruesve të fundit - të varurve. Gjatë kontrolleve, oficerët e policisë gjetën drogën, si dhe 65.13 gramë të tjerë marihuanë, 110 fara me origjinë nga bima e kanabisit dhe një peshore me gjurmë të drogave narkotike.
Prokurori publik i paraqiti një propozim gjykatësit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore në Gjevgjeli për caktimin e masës së paraburgimit për të katër të dyshuarit si dilerë droge./Telegrafi/